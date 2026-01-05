Фотография советского солдата, которая шокировала американцев

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости, Вадим Минеев. Американцы были шокированы сравнением фотографий участника Великой Отечественной войны Евгения Кобытева, сделанных с разницей всего в четыре года. На первом снимке Кобытев запечатлен до начала войны, на втором — уже после нее.

"Этот человек видел худшее, что есть в мире"

Две фотографии одного и того же человека. На одной — веселый молодой парень, на другой — старик с глубокими морщинами, в глазах которого усталость и боль. Кажется невероятным, что между ними всего четыре года разницы. Но в период Великой Отечественной время для советских солдат шло по-другому.

Очень многие пользователи социальной сети Reddit обратили внимание на эти страшные фото, оставив под ними огромное количество комментариев.

"Война меняет тебя", — подписал пост автор публикации.

"Этот человек видел худшее, что есть в мире, ведь он пережил четыре года на Восточном фронте", — написал пользователь Meme-Man-Dan.

"Бессонные ночи, град пуль, смерть друзей, шок от контузии. Война — это ужасно", — подчеркнул Reasonable_Motor8490.

Комментаторы также обратили внимание на глубокие морщины и совершенно изменившийся, тревожный взгляд фронтовика.

"В фильме "Иди и смотри" тоже запечатлен этот эффект", — вспомнил Ligecockn знаменитый советский фильм о войне.

Из художественного института добровольцем на фронт

Впрочем, ознакомившись с военной биографией Евгения Кобытева, становится понятно, почему молодой парень превратился в совсем другого человека на втором фото.

Евгений Кобытев родился в 1910 году на Алтае, в селе Утянское. Он с детства мечтал стать настоящим, профессиональным художником. В 1936-м его по комсомольской путевке направили учиться в Киевский государственный художественный институт.

В июне 1941 года Кобытев получил диплом с отличием по специальности "Монументальная живопись". Казалось, открылась дорога в большую жизнь, юного художника ждал огромный простор для творчества.

Но все изменило нападение гитлеровцев. Евгений с товарищами по институту ушел добровольцем на фронт. Осенью 1941-го во время боев на Украине полк Кобытева попал в окружение. Раненый боец был взят в плен и оказался в концлагере города Хорол Полтавской области.

Обреченные на смерть

Лагерь прозвали "Хорольской ямой". Он действительно представлял собой яму — огромный котлован на территории бывшего кирпичного завода с одним бараком на всех.

В лагере художник тайком от гитлеровцев начал вести дневник, надеясь, что эти записи когда-то окажутся у своих.

"Мы не знали еще тогда, что многотысячные толпы людей, согнанные с оккупированных территорий в этот лагерь под открытым небом, в подавляющем большинстве своем уже обречены фашистами на смерть от голода, холода, болезней, пуль и пыток", — из книги Евгения Кобытева "Хорольская яма".

Согласно статистике немцев, только с 22 сентября 1941 года по 1 мая 1942-го в этом лагере погибли 37,5 тысячи человек. Всего же, по самым приблизительным оценкам, жертвами "Хорольской ямы" стали от 90 до 100 тысяч человек.

"Красноярская Мадонна"

В 1943 году Кобытев вместе с товарищами совершает побег. Оказавшись в строю — в составе 140-го запасного стрелкового полка 1-го Украинского фронта, он прошел Украину, Молдавию, Польшу, Германию. Победу Евгений встретил в Дрездене в звании старшего сержанта. Был награжден орденом Красной Звезды и медалью "За победу над Германией".

После демобилизации Евгений Кобытев приехал в Красноярск, где работал по дипломной специальности монументалиста. Одной из достопримечательностей Красноярска до сих пор является "Красноярская Мадонна" — мозаичное полотно, которое Кобытев создал для кинотеатра "Родина".

В 1958 году он начал преподавать в Красноярском художественном училище имени В. И. Сурикова. Его ученики до сих пор вспоминают о нем с теплотой.

К сожалению, перенесенные испытания сказались на здоровье, со временем обострились болезни. Художник-фронтовик умер в январе 1973-го, всего через месяц после своего 62-летия.