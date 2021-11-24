Американцы потеряли дар речи, увидев фото советского солдата до и после войны

02:51 24.11.2021 (обновлено: 10:31 24.11.2021)
Американцев поразила фотография советского солдата до и после войны
Пользователей Reddit поразила фотография советского солдата Кобытева до и после войны
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Пользователей американской социальной сети Reddit удивило сравнение фотографий советского художника, участника Великой Отечественной войны Евгения Кобытева, сделанных с разницей в четыре года.
На первом снимке Кобытев запечатлен до начала войны, а на втором — уже после нее.
"Война меняет тебя", — подписал пост автор публикации.
Комментаторы обратили внимание на глубокие морщины и совершенно изменившийся, тревожный взгляд художника.
"Перемена в глазах просто пугающая", — признался BuckFuddy82.
"В фильме "Иди и смотри" тоже запечатлен этот эффект", — вспомнил Ligecockn.
"Постарел всего за четыре года с 19 до 45 лет", — отметил doogie8888888.
"Этот человек видел худшее, что есть в мире, ведь он пережил четыре года на Восточном фронте", — уверен Meme-Man-Dan.
"Взгляд на две тысячи ярдов (несфокусированный взгляд у солдат, перенесших боевую психическую травму. — Прим. ред.)", — описал увиденное CmosChipReddit.
"Бессонные ночи, град пуль, смерть друзей, шок от контузии. Война — это ужасно", — подчеркнул Reasonable_Motor8490.
"Еще и недоедание. Лицо изможденное, и глаза запали, отсюда такой взгляд", — выразил мнение wWao.
Евгений Кобытев родился в 1910 году на Алтае. В 1941-м окончил Киевский художественный институт и отправился на фронт добровольцем. Затем он попал в фашистский концлагерь "Хорольская яма", расположенный в городе Хорол Полтавской области, но смог сбежать оттуда в 1943 году. Кобытев прошел путь от Украины до Германии и закончил войну в Дрездене, все это время он делал зарисовки. По окончании войны его наградили орденом Красной Звезды.