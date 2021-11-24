Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211124/foto-1760448898.html
Американцы потеряли дар речи, увидев фото советского солдата до и после войны
Американцев поразила фотография советского солдата до и после войны - РИА Новости, 24.11.2021
Американцы потеряли дар речи, увидев фото советского солдата до и после войны
Пользователей американской социальной сети Reddit удивило сравнение фотографий советского художника, участника Великой Отечественной войны Евгения Кобытева,... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T02:51
2021-11-24T10:31
общество
украина
сша
ссср
дрезден
полтавская область
великая отечественная война (1941-1945)
reddit
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/18/1760459531_0:0:578:325_1920x0_80_0_0_bf3a8f990d4a0a9b4cc268d57cd9b9a2.jpg
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Пользователей американской социальной сети Reddit удивило сравнение фотографий советского художника, участника Великой Отечественной войны Евгения Кобытева, сделанных с разницей в четыре года.На первом снимке Кобытев запечатлен до начала войны, а на втором — уже после нее.Комментаторы обратили внимание на глубокие морщины и совершенно изменившийся, тревожный взгляд художника."В фильме "Иди и смотри" тоже запечатлен этот эффект", — вспомнил Ligecockn."Постарел всего за четыре года с 19 до 45 лет", — отметил doogie8888888."Взгляд на две тысячи ярдов (несфокусированный взгляд у солдат, перенесших боевую психическую травму. — Прим. ред.)", — описал увиденное CmosChipReddit."Еще и недоедание. Лицо изможденное, и глаза запали, отсюда такой взгляд", — выразил мнение wWao.Евгений Кобытев родился в 1910 году на Алтае. В 1941-м окончил Киевский художественный институт и отправился на фронт добровольцем. Затем он попал в фашистский концлагерь "Хорольская яма", расположенный в городе Хорол Полтавской области, но смог сбежать оттуда в 1943 году. Кобытев прошел путь от Украины до Германии и закончил войну в Дрездене, все это время он делал зарисовки. По окончании войны его наградили орденом Красной Звезды.
https://ria.ru/20210510/voyna-1731624924.html
https://ria.ru/20210622/voyna-1737950657.html
украина
сша
ссср
дрезден
полтавская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/18/1760458080_112:31:704:475_1920x0_80_0_0_f0ace19db5d4d60b46eeeab066ca9649.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, украина, сша, ссср, дрезден, полтавская область, великая отечественная война (1941-1945), reddit, евгений кобытев
02:51 24.11.2021 (обновлено: 10:31 24.11.2021)
 
Американцев поразила фотография советского солдата до и после войны

Пользователей Reddit поразила фотография советского солдата Кобытева до и после войны

© Фото : КГБУК "Дом искусств"Художник Евгений Кобытев
Художник Евгений Кобытев - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
© Фото : КГБУК "Дом искусств"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Пользователей американской социальной сети Reddit удивило сравнение фотографий советского художника, участника Великой Отечественной войны Евгения Кобытева, сделанных с разницей в четыре года.
На первом снимке Кобытев запечатлен до начала войны, а на втором — уже после нее.
"Война меняет тебя", — подписал пост автор публикации.
Комментаторы обратили внимание на глубокие морщины и совершенно изменившийся, тревожный взгляд художника.
"Перемена в глазах просто пугающая", — признался BuckFuddy82.
"В фильме "Иди и смотри" тоже запечатлен этот эффект", — вспомнил Ligecockn.
Россиян удивил американцев рассказами о Дне Победы
10 мая, 04:03День Победы-2021
"С ума сойти": россиянин шокировал американцев рассказами о Дне Победы
"Постарел всего за четыре года с 19 до 45 лет", — отметил doogie8888888.

"Этот человек видел худшее, что есть в мире, ведь он пережил четыре года на Восточном фронте", — уверен Meme-Man-Dan.

"Взгляд на две тысячи ярдов (несфокусированный взгляд у солдат, перенесших боевую психическую травму. — Прим. ред.)", — описал увиденное CmosChipReddit.

"Бессонные ночи, град пуль, смерть друзей, шок от контузии. Война — это ужасно", — подчеркнул Reasonable_Motor8490.

"Еще и недоедание. Лицо изможденное, и глаза запали, отсюда такой взгляд", — выразил мнение wWao.
Евгений Кобытев родился в 1910 году на Алтае. В 1941-м окончил Киевский художественный институт и отправился на фронт добровольцем. Затем он попал в фашистский концлагерь "Хорольская яма", расположенный в городе Хорол Полтавской области, но смог сбежать оттуда в 1943 году. Кобытев прошел путь от Украины до Германии и закончил войну в Дрездене, все это время он делал зарисовки. По окончании войны его наградили орденом Красной Звезды.
Колонны бойцов движутся на фронт. Москва. 23 июня 1941 - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
22 июня, 08:00
"Немцы не ожидали": что творилось в первые часы Великой Отечественной
 
ОбществоУкраинаСШАСССРДрезденПолтавская областьВеликая Отечественная война (1941-1945)RedditЕвгений Кобытев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:18В Сети появилось видео с места смертельного ДТП в Тюмени
11:17В Польше заявили о новых попытках мигрантов прорвать границу
11:15МГД одобрила идею экспериментального режима для теста беспилотных такси
11:15Дом моды Dior извинился перед Китаем за скандальное фото на выставке
11:14Немецкие партии анонсировали коалиционный договор по новому правительству
11:12"Чистое пиратство". Болгары возмутились антироссийскими санкциями США
11:09В Москве накрыли подпольный игорный клуб
11:08В Госдуме поддержали проект об уничтожении нелегальной табачной продукции
11:05Омский губернатор объяснил, почему нельзя отменять систему QR-кодов
11:02В Томске начальница отделения почты брызнула газом в клиента
10:58В Госдуме оценили идею о постановке на налоговый учет через "Госуслуги"
10:58В Южной Корее выявили рекордное число случаев COVID-19
10:57Глава делегации в Вене прокомментировал военную риторику Украины
10:55Белоруссия начала проверку из-за применения Польшей спецсредств на границе 0:23
10:53Ростуризм попросил власти Египта решить проблему с очередями в аэропортах
10:49Защита депутата Самсонова потребует возбудить дело о ложных показаниях
10:48МИД Китая осудил американские санкции против "Северного потока — 2"
10:47Чувашия протестировала систему QR-кодов для людей с большим числом антител
10:45В комитете по здравоохранению ГД поддержали обращение врачей к антиваксерам
10:39В Самаре экс-судью обвинили в покушении на мошенничество
Лента новостейМолния
В Сети появилось видео с места смертельного ДТП в ТюмениВ Польше заявили о новых попытках мигрантов прорвать границуМГД одобрила идею экспериментального режима для теста беспилотных таксиДом моды Dior извинился перед Китаем за скандальное фото на выставкеНемецкие партии анонсировали коалиционный договор по новому правительству"Чистое пиратство". Болгары возмутились антироссийскими санкциями СШАВ Москве накрыли подпольный игорный клубВ Госдуме поддержали проект об уничтожении нелегальной табачной продукцииОмский губернатор объяснил, почему нельзя отменять систему QR-кодовВ Томске начальница отделения почты брызнула газом в клиентаВ Госдуме оценили идею о постановке на налоговый учет через "Госуслуги"В Южной Корее выявили рекордное число случаев COVID-19Глава делегации в Вене прокомментировал военную риторику УкраиныБелоруссия начала проверку из-за применения Польшей спецсредств на границеРостуризм попросил власти Египта решить проблему с очередями в аэропортахЗащита депутата Самсонова потребует возбудить дело о ложных показанияхМИД Китая осудил американские санкции против "Северного потока — 2"Чувашия протестировала систему QR-кодов для людей с большим числом антителВ комитете по здравоохранению ГД поддержали обращение врачей к антиваксерамВ Самаре экс-судью обвинили в покушении на мошенничество