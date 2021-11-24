https://ria.ru/20211124/foto-1760448898.html

Американцы потеряли дар речи, увидев фото советского солдата до и после войны

Американцев поразила фотография советского солдата до и после войны - РИА Новости, 24.11.2021

Американцы потеряли дар речи, увидев фото советского солдата до и после войны

Пользователей американской социальной сети Reddit удивило сравнение фотографий советского художника, участника Великой Отечественной войны Евгения Кобытева,... РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T02:51

2021-11-24T02:51

2021-11-24T10:31

общество

украина

сша

ссср

дрезден

полтавская область

великая отечественная война (1941-1945)

reddit

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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Пользователей американской социальной сети Reddit удивило сравнение фотографий советского художника, участника Великой Отечественной войны Евгения Кобытева, сделанных с разницей в четыре года.На первом снимке Кобытев запечатлен до начала войны, а на втором — уже после нее.Комментаторы обратили внимание на глубокие морщины и совершенно изменившийся, тревожный взгляд художника."В фильме "Иди и смотри" тоже запечатлен этот эффект", — вспомнил Ligecockn."Постарел всего за четыре года с 19 до 45 лет", — отметил doogie8888888."Взгляд на две тысячи ярдов (несфокусированный взгляд у солдат, перенесших боевую психическую травму. — Прим. ред.)", — описал увиденное CmosChipReddit."Еще и недоедание. Лицо изможденное, и глаза запали, отсюда такой взгляд", — выразил мнение wWao.Евгений Кобытев родился в 1910 году на Алтае. В 1941-м окончил Киевский художественный институт и отправился на фронт добровольцем. Затем он попал в фашистский концлагерь "Хорольская яма", расположенный в городе Хорол Полтавской области, но смог сбежать оттуда в 1943 году. Кобытев прошел путь от Украины до Германии и закончил войну в Дрездене, все это время он делал зарисовки. По окончании войны его наградили орденом Красной Звезды.

https://ria.ru/20210510/voyna-1731624924.html

https://ria.ru/20210622/voyna-1737950657.html

украина

сша

ссср

дрезден

полтавская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, украина, сша, ссср, дрезден, полтавская область, великая отечественная война (1941-1945), reddit, евгений кобытев