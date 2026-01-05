https://ria.ru/20260105/sochi-2066459325.html
В аэропорту Сочи задерживаются девять рейсов на вылет
Девять рейсов на вылет задерживаются в аэропорту Сочи, следует из информации на онлайн-табло авиагавани. РИА Новости, 05.01.2026
