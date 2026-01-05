Рейтинг@Mail.ru
12:57 05.01.2026
В аэропорту Сочи задерживаются девять рейсов на вылет
В аэропорту Сочи задерживаются девять рейсов на вылет
2026
Аэропорт Сочи. Архивное фото
СОЧИ, 5 янв - РИА Новости. Девять рейсов на вылет задерживаются в аэропорту Сочи, следует из информации на онлайн-табло авиагавани.
По данным табло, по состоянию на 12.30 мск задерживаются рейсы из Сочи в Киров, Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Батуми (Грузия) и Хургаду (Египет).
На прилет в Сочи задержаны рейсы из Москвы, Екатеринбурга, Кирова и Батуми (Грузия).
СочиФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
