Прокуратура Кубани проверяет данные о нарушении прав жителей Белореченска

Расчистка дороги от снега в Белореченске после сильного снегопада

КРАСНОДАР, 5 янв - РИА Новости. Прокуратура Краснодарского края организовала проверку по информации о нарушении прав жителей кубанского Белореченска, где ввели ЧС из-за стихии, сообщили в надзорном ведомстве.

В ночь на 31 декабря более чем 84 тысячи человек в Белореченском районе Кубани остались без света, воды, газа и тепла из-за обильных снежных осадков, сообщил 1 января глава района Сергей Сидоренко . По его словам, для населения были развернуты ПВР, в которые завозится горячая выпечка и питьевая вода. Сидоренко указывал также на большие проблемы со связью. В районе был введен режим ЧС.

СК России 4 января сообщили, что глава ведомства Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после обращений о нарушении прав жителей Белореченска , где действует ЧС из-за стихии. Сообщалось, что из-за обильного снегопада произошли обрывы линий электропередачи на нескольких участках, в связи с чем подача жизненно необходимого коммунального ресурса в домовладения граждан и объекты социальной инфраструктуры с декабря 2025 года не осуществляется. Указанное привело к отключению водоснабжения и отопления, из-за чего температурный режим в помещениях не соответствует нормам. Согласно обращениям жителей, на которые ссылалось ведомство, работы по расчистке дорог и подвоз питьевой воды не организованы. Многочисленные обращения в различные инстанции результатов не принесли, мер к устранению нарушений не принимается, указывали в ведомстве. В СУСК России по Краснодарскому краю организована процессуальная проверка.

"Прокуратура Краснодарского края организовала проверку по размещённой в сети интернет информации о нарушении прав граждан в сфере ЖКХ в Белореченском районе. Прокуратура контролирует ход восстановительных работ. По результатам проверки будет решаться вопрос о принятии мер реагирования", - сообщили в краевой прокуратуре.

Там же отметили, что прокуратура контролирует ход процессуальной проверки, проводимой следственным органом по данному факту.