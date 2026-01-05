Рейтинг@Mail.ru
Прокуратура Кубани проверяет данные о нарушении прав жителей Белореченска
15:05 05.01.2026
Прокуратура Кубани проверяет данные о нарушении прав жителей Белореченска
происшествия
белореченск
краснодарский край
белореченский район
сергей сидоренко
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
белореченск
краснодарский край
белореченский район
происшествия, белореченск, краснодарский край, белореченский район, сергей сидоренко, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Белореченск, Краснодарский край, Белореченский район, Сергей Сидоренко, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
КРАСНОДАР, 5 янв - РИА Новости. Прокуратура Краснодарского края организовала проверку по информации о нарушении прав жителей кубанского Белореченска, где ввели ЧС из-за стихии, сообщили в надзорном ведомстве.
В ночь на 31 декабря более чем 84 тысячи человек в Белореченском районе Кубани остались без света, воды, газа и тепла из-за обильных снежных осадков, сообщил 1 января глава района Сергей Сидоренко. По его словам, для населения были развернуты ПВР, в которые завозится горячая выпечка и питьевая вода. Сидоренко указывал также на большие проблемы со связью. В районе был введен режим ЧС.
В СК России 4 января сообщили, что глава ведомства Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после обращений о нарушении прав жителей Белореченска, где действует ЧС из-за стихии. Сообщалось, что из-за обильного снегопада произошли обрывы линий электропередачи на нескольких участках, в связи с чем подача жизненно необходимого коммунального ресурса в домовладения граждан и объекты социальной инфраструктуры с декабря 2025 года не осуществляется. Указанное привело к отключению водоснабжения и отопления, из-за чего температурный режим в помещениях не соответствует нормам. Согласно обращениям жителей, на которые ссылалось ведомство, работы по расчистке дорог и подвоз питьевой воды не организованы. Многочисленные обращения в различные инстанции результатов не принесли, мер к устранению нарушений не принимается, указывали в ведомстве. В СУСК России по Краснодарскому краю организована процессуальная проверка.
"Прокуратура Краснодарского края организовала проверку по размещённой в сети интернет информации о нарушении прав граждан в сфере ЖКХ в Белореченском районе. Прокуратура контролирует ход восстановительных работ. По результатам проверки будет решаться вопрос о принятии мер реагирования", - сообщили в краевой прокуратуре.
Там же отметили, что прокуратура контролирует ход процессуальной проверки, проводимой следственным органом по данному факту.
В субботу в оперштабе региона заявляли, что в Белореченске запустили все котельные для подачи тепла жителям.
