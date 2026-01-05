Рейтинг@Mail.ru
В главном аэропорту Нидерландов отменили более 400 рейсов из-за снегопада - РИА Новости, 05.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:16 05.01.2026
https://ria.ru/20260105/sneg-2066468360.html
В главном аэропорту Нидерландов отменили более 400 рейсов из-за снегопада
В главном аэропорту Нидерландов отменили более 400 рейсов из-за снегопада - РИА Новости, 05.01.2026
В главном аэропорту Нидерландов отменили более 400 рейсов из-за снегопада
Более 400 рейсов были отменены в понедельник из-за снегопада в главном аэропорту Нидерландов Схипхоле, который находится в 17,5 километра от Амстердама,... РИА Новости, 05.01.2026
2026-01-05T14:16:00+03:00
2026-01-05T14:16:00+03:00
в мире
нидерланды
амстердам
klm
новый год
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151460/55/1514605514_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_46c92db7bb04646b5d5dd6e5bc8c77d2.jpg
https://ria.ru/20260104/tatarstan-2066368545.html
нидерланды
амстердам
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151460/55/1514605514_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0082fea63af62f3a096e40e58addd829.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, нидерланды, амстердам, klm, новый год
В мире, Нидерланды, Амстердам, KLM, Новый год
В главном аэропорту Нидерландов отменили более 400 рейсов из-за снегопада

В главном аэропорту Нидерландов Схипхоле отменили более 400 рейсов из-за снега

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкФлаг Нидерландов
Флаг Нидерландов - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Флаг Нидерландов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ГААГА, 5 янв - РИА Новости. Более 400 рейсов были отменены в понедельник из-за снегопада в главном аэропорту Нидерландов Схипхоле, который находится в 17,5 километра от Амстердама, свидетельствуют данные онлайн-табло.
"Пятого января возможны отмены и задержки рейсов из-за зимней погоды", - говорится в сообщении на сайте аэропорта.
Согласно данным табло вылетов и прилетов, в аэропорту Схипхол уже отменены более 400 рейсов.
Накануне авиакомпания KLM объявила об отмене в понедельник как минимум 124 рейсов.
Королевский метеорологический институт Нидерландов (KNMI) в понедельник объявил в стране "оранжевый" код погодной опасности из-за снега и обледенения дорог. По данным метеорологов, на западе, в центре и на севере Нидерландов ожидается выпадение 2-5 см снега, местами 5-8 см.
Аварии на дорогах: последствия метели в Татарстане - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
В Татарстане из-за снегопада ввели план "Буран"
4 января, 17:18
 
В миреНидерландыАмстердамKLMНовый год
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала