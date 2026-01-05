Рейтинг@Mail.ru
Главы Евросовета и Еврокомиссии посетят Сирию - РИА Новости, 05.01.2026
20:35 05.01.2026
Главы Евросовета и Еврокомиссии посетят Сирию
2026-01-05T20:35:00+03:00
2026-01-05T20:35:00+03:00
в мире, сирия, дамаск (город), ливан, антониу кошта, урсула фон дер ляйен, ахмед аш-шараа, евросовет, еврокомиссия
БРЮССЕЛЬ, 5 янв - РИА Новости. Главы Евросовета Антониу Кошта и Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 9 января посетят Сирию впервые после смены власти в этой стране, говорится в заявлении пресс-службы Кошты.
"Девятого января Антониу Кошта и Урсула фон дер Ляйен отправятся в Дамаск, где встретятся с президентом Ахмедом аш-Шараа", - указывается в сообщении.
Ожидается, что в рамках ближневосточного турне лидеры евроинститутов также нанесут визиты в Ливан и Иорданию.
Израиль и Сирия проведут переговоры о безопасности, сообщает Axios
4 января, 23:15
 
