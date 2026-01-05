https://ria.ru/20260105/siriya-2066524983.html
Главы Евросовета и Еврокомиссии посетят Сирию
Главы Евросовета Антониу Кошта и Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 9 января посетят Сирию впервые после смены власти в этой стране, говорится в заявлении... РИА Новости, 05.01.2026
