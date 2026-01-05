Малюк написал заявление об отставке с должности главы СБУ, заявили в Раде

Ранее глава киевского режима назначил начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова* руководителем своего офиса. После этого он сразу же поручил ему обновить и представить на утверждение стратегические основы "обороны и развития" в сотрудничестве с секретарем СНБО. По утверждению Зеленского, новый руководитель офиса сосредоточится на вопросах безопасности, а также на "дипломатическом треке" в переговорах.