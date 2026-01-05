Малюк написал заявление об отставке с должности главы СБУ, заявили в Раде

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Василий Малюк написал заявление об отставке с должности главы Службы безопасности Украины, заявил депутат Рады Алексей Гончаренко*.
"По требованию (Владимира. — Прим. ред.) Зеленского Василий Малюк написал заявление об отставке с должности главы СБУ", — сообщил Гончаренко в своем Telegram-канале.
Исполняющим обязанности главы СБУ, по утверждению депутата, скорее всего, назначат начальника центра специальных операций службы генерала Евгения Хмару.
Второго января депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил о возможной смене главы СБУ. После этого несколько командиров высказались против такого решения. В частности, командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди написал в Telegram-канале, что это риск. В свою очередь, командующий группировкой Объединенных сил ВСУ генерал Михаил Драпатый высказал мнение, что Малюк эффективен на нынешней позиции.
Ранее глава киевского режима назначил начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова* руководителем своего офиса. После этого он сразу же поручил ему обновить и представить на утверждение стратегические основы "обороны и развития" в сотрудничестве с секретарем СНБО. По утверждению Зеленского, новый руководитель офиса сосредоточится на вопросах безопасности, а также на "дипломатическом треке" в переговорах.
Предшественник Буданова Андрей Ермак подал в отставку 28 ноября. Утром того же дня дома и на рабочем месте чиновника прошли обыски по делу о коррупции в сфере энергетики, главным фигурантом которого оказался бизнесмен Тимур Миндич. Как утверждает сам Зеленский, он не знал, что происходит за его спиной.
* Заочно осужден в России и внесен в перечень террористов и экстремистов.
