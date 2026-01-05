Рейтинг@Mail.ru
Сакс раскритиковал США за постоянные попытки смены власти в Венесуэле - РИА Новости, 05.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:48 05.01.2026
https://ria.ru/20260105/saks-2066539555.html
Сакс раскритиковал США за постоянные попытки смены власти в Венесуэле
Сакс раскритиковал США за постоянные попытки смены власти в Венесуэле - РИА Новости, 05.01.2026
Сакс раскритиковал США за постоянные попытки смены власти в Венесуэле
На протяжении более чем 20 лет США пытались добиться смены власти в Венесуэле, грубо вмешиваясь в её суверенные дела и применяя экономическое насилие, заявил... РИА Новости, 05.01.2026
2026-01-05T22:48:00+03:00
2026-01-05T22:48:00+03:00
в мире
сша
венесуэла
ирак
николас мадуро
силия флорес
дональд трамп
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/03/2009198135_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_1207a36265fb61747ef4e68394d4327d.jpg
https://ria.ru/20260105/venesuela-2066534347.html
https://ria.ru/20260105/gosdep-2066531278.html
сша
венесуэла
ирак
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/03/2009198135_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_9d6ddefb40a8d9070aabb2b23a7784b9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, венесуэла, ирак, николас мадуро, силия флорес, дональд трамп, оон, колумбийский университет, удары сша по венесуэле
В мире, США, Венесуэла, Ирак, Николас Мадуро, Силия Флорес, Дональд Трамп, ООН, Колумбийский университет, Удары США по Венесуэле
Сакс раскритиковал США за постоянные попытки смены власти в Венесуэле

Сакс раскритиковал США за непрекращающиеся попытки смены власти в Венесуэле

© AP Photo / Damian DovarganesФлаг США на фоне контейнеровоза в порту Лос-Анджелеса, США
Флаг США на фоне контейнеровоза в порту Лос-Анджелеса, США - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
© AP Photo / Damian Dovarganes
Флаг США на фоне контейнеровоза в порту Лос-Анджелеса, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ООН, 5 янв – РИА Новости. На протяжении более чем 20 лет США пытались добиться смены власти в Венесуэле, грубо вмешиваясь в её суверенные дела и применяя экономическое насилие, заявил известный американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.
"Сегодня на рассмотрении cовета (безопасности ООН – ред.) стоит не вопрос о характере правительства Венесуэлы, а вопрос, имеет ли какое-либо государство право силой, принуждением или экономическим давлением определять политическое будущее Венесуэлы или осуществлять контроль над её делами", - сказал Сакс во время заседания совбеза ООН.
Танкисты армии Венесуэлы - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Более 4 миллионов человек мобилизовали в Венесуэле для защиты от США
Вчера, 21:53
"Эти действия (США – ред.) являются частью непрекращающихся усилий США по смене режима (в Венесуэле – ред.), продолжающихся более двух десятилетий", - добавил профессора.
Сакс напомнил, что с 1947 по 1989 год США предприняли около 70 попыток смены режимов по всему миру, а после 1989 года — ещё семь, включая операции в Ираке в 2003 году, Ливии в 2011 году, Сирии с 2011 года, Гондурасе в 2009 году и на Украине в 2014 году.
Сакс добавил, что такие операции США, как правило, представляют собой сочетание экономической войны, манипулирования СМИ и соцсетями, поддержки вооружённых групп и разжигания беспорядков, тайных разведопераций, подкупа военных и гражданских чиновников, операций под чужим флагом, целенаправленных убийств, а также открытых военных действий.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Госдеп объявил Западное полушарие зоной интересов США
Вчера, 21:25
 
В миреСШАВенесуэлаИракНиколас МадуроСилия ФлоресДональд ТрампООНКолумбийский университетУдары США по Венесуэле
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала