Сакс раскритиковал США за постоянные попытки смены власти в Венесуэле

ООН, 5 янв – РИА Новости. На протяжении более чем 20 лет США пытались добиться смены власти в Венесуэле, грубо вмешиваясь в её суверенные дела и применяя экономическое насилие, заявил известный американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.

Сакс добавил, что такие операции США, как правило, представляют собой сочетание экономической войны, манипулирования СМИ и соцсетями, поддержки вооружённых групп и разжигания беспорядков, тайных разведопераций, подкупа военных и гражданских чиновников, операций под чужим флагом, целенаправленных убийств, а также открытых военных действий.