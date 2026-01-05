https://ria.ru/20260105/saks-2066539555.html
Сакс раскритиковал США за постоянные попытки смены власти в Венесуэле
Сакс раскритиковал США за постоянные попытки смены власти в Венесуэле - РИА Новости, 05.01.2026
Сакс раскритиковал США за постоянные попытки смены власти в Венесуэле
На протяжении более чем 20 лет США пытались добиться смены власти в Венесуэле, грубо вмешиваясь в её суверенные дела и применяя экономическое насилие, заявил известный американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.
Сакс раскритиковал США за постоянные попытки смены власти в Венесуэле
ООН, 5 янв – РИА Новости. На протяжении более чем 20 лет США пытались добиться смены власти в Венесуэле, грубо вмешиваясь в её суверенные дела и применяя экономическое насилие, заявил известный американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.
"Сегодня на рассмотрении cовета (безопасности ООН
– ред.) стоит не вопрос о характере правительства Венесуэлы
, а вопрос, имеет ли какое-либо государство право силой, принуждением или экономическим давлением определять политическое будущее Венесуэлы или осуществлять контроль над её делами", - сказал Сакс во время заседания совбеза ООН.
"Эти действия (США
– ред.) являются частью непрекращающихся усилий США по смене режима (в Венесуэле – ред.), продолжающихся более двух десятилетий", - добавил профессора.
Сакс напомнил, что с 1947 по 1989 год США предприняли около 70 попыток смены режимов по всему миру, а после 1989 года — ещё семь, включая операции в Ираке
в 2003 году, Ливии
в 2011 году, Сирии
с 2011 года, Гондурасе
в 2009 году и на Украине
в 2014 году.
Сакс добавил, что такие операции США, как правило, представляют собой сочетание экономической войны, манипулирования СМИ и соцсетями, поддержки вооружённых групп и разжигания беспорядков, тайных разведопераций, подкупа военных и гражданских чиновников, операций под чужим флагом, целенаправленных убийств, а также открытых военных действий.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро
и его супругу Силию Флорес
захватили и вывезли в Нью-Йорк
. Президент США Дональд Трамп
заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов.
Каракас
в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине
вслед за Москвой
призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР
.