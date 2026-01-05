РЖД начали уборку сошедших с рельсов вагонов в Приамурье

МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. РЖД ведут уборку из габарита обоих путей сошедших с рельсов грузовых вагонов в Амурской области, предстоит восстановить около 800 метров повреждённых элементов инфраструктуры, сообщила компания.
В понедельник на перегоне Гудачи – Гонжа участка Сковородино – Белогорск Забайкальской железной дороги (Амурская область) сошли 35 вагонов грузового поезда. Пострадавших нет. Движение на участке приостановлено. Задерживается несколько пассажирских поездов дальнего следования.
"Продолжаются работы по ликвидации последствий схода на перегоне Гудачи – Гонжа в Амурской области. На данный момент ведётся уборка сошедших с рельсов вагонов из габарита обоих путей. Готовится замена повреждённых элементов инфраструктуры. Предстоит восстановить около 450 метров по одному пути и порядка 350 метров по другому", - говорится в сообщении РЖД.
Отмечается, что в работах задействовано более 400 железнодорожников, три восстановительных поезда, четыре путевых машинных станции, специализированная техника других железнодорожных подразделений.
В РЖД работает оперативный штаб по устранению последствий происшествия.
Компания пишет, что сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам. В вагонах поддерживается комфортный температурный режим. Пассажиров поездов, задержка которых составит более 4 часов, обеспечат питанием.
Грузовой поезд сбил трех человек в Приангарье
Вчера, 07:54