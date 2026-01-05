Рейтинг@Mail.ru
РЖД начали уборку сошедших с рельсов вагонов в Приамурье - РИА Новости, 05.01.2026
23:10 05.01.2026
https://ria.ru/20260105/rzhd-2066541309.html
РЖД начали уборку сошедших с рельсов вагонов в Приамурье
РЖД начали уборку сошедших с рельсов вагонов в Приамурье
РЖД ведут уборку из габарита обоих путей сошедших с рельсов грузовых вагонов в Амурской области, предстоит восстановить около 800 метров повреждённых элементов... РИА Новости, 05.01.2026
РЖД начали уборку сошедших с рельсов вагонов в Приамурье

Движение поездов в Амурской области восстанавливают после схода вагонов

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкПоезд на Транссибирской железнодорожной магистрали
Поезд на Транссибирской железнодорожной магистрали - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Поезд на Транссибирской железнодорожной магистрали. Архивное фото
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. РЖД ведут уборку из габарита обоих путей сошедших с рельсов грузовых вагонов в Амурской области, предстоит восстановить около 800 метров повреждённых элементов инфраструктуры, сообщила компания.
В понедельник на перегоне Гудачи – Гонжа участка СковородиноБелогорск Забайкальской железной дороги (Амурская область) сошли 35 вагонов грузового поезда. Пострадавших нет. Движение на участке приостановлено. Задерживается несколько пассажирских поездов дальнего следования.
Поезд идет по Южному ходу Транссиба - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Поезда ФПК задерживаются из-за схода грузового поезда в Амурской области
Вчера, 18:19
"Продолжаются работы по ликвидации последствий схода на перегоне Гудачи – Гонжа в Амурской области. На данный момент ведётся уборка сошедших с рельсов вагонов из габарита обоих путей. Готовится замена повреждённых элементов инфраструктуры. Предстоит восстановить около 450 метров по одному пути и порядка 350 метров по другому", - говорится в сообщении РЖД.
Отмечается, что в работах задействовано более 400 железнодорожников, три восстановительных поезда, четыре путевых машинных станции, специализированная техника других железнодорожных подразделений.
В РЖД работает оперативный штаб по устранению последствий происшествия.
Компания пишет, что сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам. В вагонах поддерживается комфортный температурный режим. Пассажиров поездов, задержка которых составит более 4 часов, обеспечат питанием.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Грузовой поезд сбил трех человек в Приангарье
Вчера, 07:54
 
Амурская областьСковородиноБелогорскРЖДЗабайкальская железная дорогаПроисшествия
 
 
