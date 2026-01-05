Рейтинг@Mail.ru
Назван самый древний документ, хранящийся в Росархиве - РИА Новости, 05.01.2026
13:00 05.01.2026
Назван самый древний документ, хранящийся в Росархиве
Назван самый древний документ, хранящийся в Росархиве
Самым древним документом в Федеральном архивном агентстве России (Росархив) является кириллическая рукопись конца XI - начала XII века - Саввина книга,... РИА Новости, 05.01.2026
2026
Новости
Назван самый древний документ, хранящийся в Росархиве

Росархив: самым древним документом в Росархиве является Саввина книга

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкРоссийский государственный флаг на фоне кремлевской башни
Российский государственный флаг на фоне кремлевской башни - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Российский государственный флаг на фоне кремлевской башни. Архивное фото
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Самым древним документом в Федеральном архивном агентстве России (Росархив) является кириллическая рукопись конца XI - начала XII века - Саввина книга, рассказал в интервью РИА Новости глава Росархива Андрей Артизов.
"Эта рукописная книга - один из первых кириллических документов, написанных славянским шрифтом по заказу новгородского посадника. Книга была в разных руках. Из монастырей, печатного двора поступила в архивы, теперь хранится в Российском государственном архиве древних актов", - рассказал Артизов.
Пожар в Российском государственном архиве литературы и искусства - РИА Новости, 1920, 07.10.2019
В Росархиве рассказали, как сушат пострадавшие от воды документы РГАЛИ
7 октября 2019, 15:22
Он напомнил, что Саввина книга - один из самых древних сохранившихся до наших дней кириллических документов. Знаменитое Остромирово Евангелие, которое считается древнейшим рукописным памятником, созданным на Руси, и хранится в отделе рукописей публичной библиотеки в Санкт-Петербурге (Российской национальной библиотеки), всего на несколько лет старше Саввиной книги.
"Но и тот, и другой документ фактически создавались по заказу одного посадника в Великом Новгороде", - заметил Артизов.
Глава Росархива также рассказал об удивительной встрече этих двух памятников на одной площадке несколько лет назад.
"В 2018 году на выставке к столетию Архивной службы России два этих документа встретились. Вот такие удивительные вещи случаются через тысячу лет", - сказал он.
Расчистка кувшина в погребении 12 могильника Дальний - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
Почти государство. О чем рассказали могилы загадочной культуры
28 мая 2025, 07:00
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
