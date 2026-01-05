Назван самый древний документ, хранящийся в Росархиве

МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Самым древним документом в Федеральном архивном агентстве России (Росархив) является кириллическая рукопись конца XI - начала XII века - Саввина книга, рассказал в интервью РИА Новости глава Росархива Андрей Артизов.

"Но и тот, и другой документ фактически создавались по заказу одного посадника в Великом Новгороде", - заметил Артизов.