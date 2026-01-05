Назван самый древний документ, хранящийся в Росархиве

МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Самым древним документом в Федеральном архивном агентстве России (Росархив) является кириллическая рукопись конца XI - начала XII века - Саввина книга, рассказал в интервью РИА Новости глава Росархива Андрей Артизов.
"Эта рукописная книга - один из первых кириллических документов, написанных славянским шрифтом по заказу новгородского посадника. Книга была в разных руках. Из монастырей, печатного двора поступила в архивы, теперь хранится в Российском государственном архиве древних актов", - рассказал Артизов.
Он напомнил, что Саввина книга - один из самых древних сохранившихся до наших дней кириллических документов. Знаменитое Остромирово Евангелие, которое считается древнейшим рукописным памятником, созданным на Руси, и хранится в отделе рукописей публичной библиотеки в Санкт-Петербурге (Российской национальной библиотеки), всего на несколько лет старше Саввиной книги.
"Но и тот, и другой документ фактически создавались по заказу одного посадника в Великом Новгороде", - заметил Артизов.
Глава Росархива также рассказал об удивительной встрече этих двух памятников на одной площадке несколько лет назад.
"В 2018 году на выставке к столетию Архивной службы России два этих документа встретились. Вот такие удивительные вещи случаются через тысячу лет", - сказал он.
