05.01.2026

Роднина заявила, что граждане России свободнее американцев
12:31 05.01.2026
Роднина заявила, что граждане России свободнее американцев
Роднина заявила, что граждане России свободнее американцев - РИА Новости Спорт, 05.01.2026
Роднина заявила, что граждане России свободнее американцев
Граждане России ведут себя по жизни вольнее, чем жители США, заявила в интервью РИА Новости трехкратная олимпийская чемпионка депутат Госдумы Ирина Роднина. РИА Новости Спорт, 05.01.2026
ирина роднина
вокруг спорта
россия
россия
2026
Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
ирина роднина, вокруг спорта, россия
Ирина Роднина, Вокруг спорта, Россия
Роднина заявила, что граждане России свободнее американцев

Роднина заявила, что граждане России намного свободнее американцев

Трехкратная олимпийская чемпионка, 10-кратная чемпионка мира, 11-кратная чемпионка Европы по фигурному катанию Ирина Роднина
Трехкратная олимпийская чемпионка, 10-кратная чемпионка мира, 11-кратная чемпионка Европы по фигурному катанию Ирина Роднина
© РИА Новости / Анастасия Петрова
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 5 янв – РИА Новости, Анастасия Пойманова. Граждане России ведут себя по жизни вольнее, чем жители США, заявила в интервью РИА Новости трехкратная олимпийская чемпионка депутат Госдумы Ирина Роднина.
После окончания спортивной карьеры Роднина работала в США с 1990 по 2002 год.
«
"Жизнь показала, что мы намного свободнее американцев, вообще рамки не признаем. В этом, наверное, наша проблема, - ответила Роднина на вопрос, чем американцы отличались от россиян в 90-х и нулевых годах. - Американцы в каких-то вопросах более организованные, более дисциплинированные, законопослушные. Там значительно дешевле и удобнее жить по закону, а не по понятиям".
"А у нас неслучайно (Дмитрий) Медведев говорил, что есть правовой нигилизм. Мы хотим себя чувствовать свободными. Но немного перепутали понятия демократии и вседозволенности. Демократия - это четкие, жесткие правила и законы. Но это процесс наживной. Мы жили под большим гнетом. Молодежь его особо не чувствовала", - добавила депутат.
Полностью интервью с Ириной Родниной читайте в четверг на сайте РИА Новости.
Депутат Государственной Думы РФ Ирина Роднина - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
"Депутаты раздражали людей": Роднина ответила на вопрос о работе в Госдуме
4 января, 12:01
 
Ирина РоднинаВокруг спортаРоссия
 
