https://ria.ru/20260105/rodnina-2066455317.html
Роднина заявила, что граждане России свободнее американцев
Роднина заявила, что граждане России свободнее американцев - РИА Новости Спорт, 05.01.2026
Роднина заявила, что граждане России свободнее американцев
Граждане России ведут себя по жизни вольнее, чем жители США, заявила в интервью РИА Новости трехкратная олимпийская чемпионка депутат Госдумы Ирина Роднина. РИА Новости Спорт, 05.01.2026
2026-01-05T12:31:00+03:00
2026-01-05T12:31:00+03:00
2026-01-05T12:31:00+03:00
ирина роднина
вокруг спорта
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/18/2013246398_0:170:3037:1878_1920x0_80_0_0_b61c8f6b4cd521478149f2dbe8895334.jpg
https://ria.ru/20260104/rodnina-2066332880.html
россия
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/18/2013246398_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_a920b474878c37088a9b70a6d54a696b.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ирина роднина, вокруг спорта, россия
Ирина Роднина, Вокруг спорта, Россия
Роднина заявила, что граждане России свободнее американцев
Роднина заявила, что граждане России намного свободнее американцев
МОСКВА, 5 янв – РИА Новости, Анастасия Пойманова. Граждане России ведут себя по жизни вольнее, чем жители США, заявила в интервью РИА Новости трехкратная олимпийская чемпионка депутат Госдумы Ирина Роднина.
После окончания спортивной карьеры Роднина работала в США с 1990 по 2002 год.
«
"Жизнь показала, что мы намного свободнее американцев, вообще рамки не признаем. В этом, наверное, наша проблема, - ответила Роднина на вопрос, чем американцы отличались от россиян в 90-х и нулевых годах. - Американцы в каких-то вопросах более организованные, более дисциплинированные, законопослушные. Там значительно дешевле и удобнее жить по закону, а не по понятиям".
"А у нас неслучайно (Дмитрий) Медведев говорил, что есть правовой нигилизм. Мы хотим себя чувствовать свободными. Но немного перепутали понятия демократии и вседозволенности. Демократия - это четкие, жесткие правила и законы. Но это процесс наживной. Мы жили под большим гнетом. Молодежь его особо не чувствовала", - добавила депутат.
Полностью интервью с Ириной Родниной читайте в четверг на сайте РИА Новости.