Суд проверит приговор террористам из колонии в Дагестане

МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Апелляционный военный суд начал рассмотрение жалоб на приговор четырем участникам террористического сообщества в колонии в Дагестане, получившим до 20 лет лишения свободы, свидетельствуют данные суда, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.

Согласно данным, жалобы на приговор Арбахану Ахмедову, Руслану Ибрагимову, Алисултану Алиеву и Султану Гашимову суд начал рассматривать 23 сентября. Второе заседание, назначенное на 29 декабря, не состоялось из-за технических неполадок при использовании средств ведения судебного заседания. Следующее заседание состоится в середине января.

В зависимости от ролей фигуранты признаны виновными в участии в террористическом сообществе и содействии террористической деятельности (часть 2 статьи 205.4 УК РФ , части 1 статьи 205.4 УК РФ, части 1.1 статьи 205.1 УК РФ).

Как ранее сообщалось в Telegram-канале Южного окружного военного суда, подсудимые, отбывая наказание в колонии в Дагестане , вступили в созданное на территории исправительного учреждения террористическое сообщество.

Являясь активными участниками террористического сообщества, каждый из подсудимых подчинялся существовавшим в нем общим принципам и установленным нормам поведения, выполнял функциональные обязанности по обеспечению деятельности сообщества, в том числе распространял на территории исправительного учреждения экстремистскую и террористическую идеологию, говорилось в сообщении.

Уточнялось, что Ахмедов и Ибрагимов являлись старшими среди других участников террористического сообщества и проводили регулярные занятия по изучению исламистской радикальной идеологии и практики терроризма.

Кроме того, Ахмедов в марте 2020 года возглавил сообщество, разрабатывал общие планы его деятельности как лично, так и при содействии подчиненных ему лиц. Также он проводил психологическую и моральную, идеологическую подготовку участников к совершению преступлений террористической направленности.

Обвиняемый Ибрагимов, в свою очередь, с марта по апрель 2020 года на территории колонии склонил к участию в террористическом сообществе одного из осужденных.