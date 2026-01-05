Суд проверит приговор террористам из колонии в Дагестане

МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Апелляционный военный суд начал рассмотрение жалоб на приговор четырем участникам террористического сообщества в колонии в Дагестане, получившим до 20 лет лишения свободы, свидетельствуют данные суда, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.
Согласно данным, жалобы на приговор Арбахану Ахмедову, Руслану Ибрагимову, Алисултану Алиеву и Султану Гашимову суд начал рассматривать 23 сентября. Второе заседание, назначенное на 29 декабря, не состоялось из-за технических неполадок при использовании средств ведения судебного заседания. Следующее заседание состоится в середине января.
В зависимости от ролей фигуранты признаны виновными в участии в террористическом сообществе и содействии террористической деятельности (часть 2 статьи 205.4 УК РФ, части 1 статьи 205.4 УК РФ, части 1.1 статьи 205.1 УК РФ).
Как ранее сообщалось в Telegram-канале Южного окружного военного суда, подсудимые, отбывая наказание в колонии в Дагестане, вступили в созданное на территории исправительного учреждения террористическое сообщество.
Являясь активными участниками террористического сообщества, каждый из подсудимых подчинялся существовавшим в нем общим принципам и установленным нормам поведения, выполнял функциональные обязанности по обеспечению деятельности сообщества, в том числе распространял на территории исправительного учреждения экстремистскую и террористическую идеологию, говорилось в сообщении.
Уточнялось, что Ахмедов и Ибрагимов являлись старшими среди других участников террористического сообщества и проводили регулярные занятия по изучению исламистской радикальной идеологии и практики терроризма.
Кроме того, Ахмедов в марте 2020 года возглавил сообщество, разрабатывал общие планы его деятельности как лично, так и при содействии подчиненных ему лиц. Также он проводил психологическую и моральную, идеологическую подготовку участников к совершению преступлений террористической направленности.
Обвиняемый Ибрагимов, в свою очередь, с марта по апрель 2020 года на территории колонии склонил к участию в террористическом сообществе одного из осужденных.
Южный окружной военный суд в октябре 2024 года назначил Ахмедову 20 лет лишения свободы, Ибрагимову - 10 лет, Галимова и Алиева осудили на сроки от 7 до 7,5 лет. Уточняется, что Алиев ранее уже был судим и свой срок получил по совокупности с предыдущим приговором.
