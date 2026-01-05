https://ria.ru/20260105/priamurja-2066457254.html
В Приамурье при пожаре в жилом доме погибли четыре человека
В Приамурье при пожаре в жилом доме погибли четыре человека
Четверо погибших обнаружены после пожара в жилом доме в селе Тыгда Амурской области, сообщает Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности. РИА Новости, 05.01.2026
В селе Тыгда Амурской области при пожаре в жилом доме погибли 4 человека