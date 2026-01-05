Рейтинг@Mail.ru
В Приамурье при пожаре в жилом доме погибли четыре человека - РИА Новости, 05.01.2026
12:49 05.01.2026
В Приамурье при пожаре в жилом доме погибли четыре человека
Четверо погибших обнаружены после пожара в жилом доме в селе Тыгда Амурской области, сообщает Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности. РИА Новости, 05.01.2026
2026
В Приамурье при пожаре в жилом доме погибли четыре человека

БЛАГОВЕЩЕНСК, 5 янв – РИА Новости. Четверо погибших обнаружены после пожара в жилом доме в селе Тыгда Амурской области, сообщает Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности.
"Пятого января в селе Тыгда Магдагачинского округа, произошёл пожар на улице Лесной. В ходе тушения пожара звеном газодымозащитной службы обнаружены тела четверых погибших, в том числе женщина. Их личности, причины гибели и другие обстоятельства выясняются", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пожар обнаружили поздно и огонь успел распространиться на всю постройку. В результате дом поврежден по всей площади, кровля уничтожена. Жилое помещение не было оборудовано автономными дымовыми пожарными извещателями.
