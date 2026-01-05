В Ленинградской области охотник выстрелил в автомобиль

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 янв – РИА Новости. Охотник в Ленинградской области выстрелил в ехавший автомобиль, приняв его за лося, в результате пассажир автомобиля скончался, получив сквозное огнестрельное ранение правого бедра, возбуждено уголовное дело, Охотник в Ленинградской области выстрелил в ехавший автомобиль, приняв его за лося, в результате пассажир автомобиля скончался, получив сквозное огнестрельное ранение правого бедра, возбуждено уголовное дело, сообщает региональное СУСК РФ.

"По данным следствия, 3 января обвиняемый, являясь участником охотничьей группы и осуществляя охоту на лося, занимая позицию в лесном массиве, принял движущийся по автодороге автомобиль за животное - лося и осуществил два выстрела. В результате неосторожных противоправных действий произошло сквозное огнестрельное ранение правого бедра мужчины, находящегося на переднем пассажирском сиденье салона автомобиля, которое послужило причиной смерти последнего", - говорится в сообщении.

Следственными органами в отношении 27-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности". Мужчина задержан, следователем ему предъявлено обвинение. В ходе допроса вину в совершении преступления он признал.