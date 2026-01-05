https://ria.ru/20260105/okhotnik-2066456798.html
В Ленинградской области охотник выстрелил в автомобиль
В Ленинградской области охотник выстрелил в автомобиль - РИА Новости, 05.01.2026
В Ленинградской области охотник выстрелил в автомобиль
Охотник в Ленинградской области выстрелил в ехавший автомобиль, приняв его за лося, в результате пассажир автомобиля скончался, получив сквозное огнестрельное... РИА Новости, 05.01.2026
2026-01-05T12:46:00+03:00
2026-01-05T12:46:00+03:00
2026-01-05T12:46:00+03:00
происшествия
ленинградская область
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148634/33/1486343395_0:214:4206:2580_1920x0_80_0_0_3a0ca918b66e2e5697694b55f64e18dc.jpg
https://ria.ru/20251217/sud-2062574443.html
ленинградская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148634/33/1486343395_241:0:3966:2794_1920x0_80_0_0_1ecb321cdaf587013f490b534162a467.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ленинградская область, россия
Происшествия, Ленинградская область, Россия
В Ленинградской области охотник выстрелил в автомобиль
В Ленинградской области охотник выстрелил в машину, пассажир умер
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 янв – РИА Новости.
Охотник в Ленинградской области выстрелил в ехавший автомобиль, приняв его за лося, в результате пассажир автомобиля скончался, получив сквозное огнестрельное ранение правого бедра, возбуждено уголовное дело, сообщает
региональное СУСК РФ.
"По данным следствия, 3 января обвиняемый, являясь участником охотничьей группы и осуществляя охоту на лося, занимая позицию в лесном массиве, принял движущийся по автодороге автомобиль за животное - лося и осуществил два выстрела. В результате неосторожных противоправных действий произошло сквозное огнестрельное ранение правого бедра мужчины, находящегося на переднем пассажирском сиденье салона автомобиля, которое послужило причиной смерти последнего", - говорится в сообщении.
Следственными органами в отношении 27-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности". Мужчина задержан, следователем ему предъявлено обвинение. В ходе допроса вину в совершении преступления он признал.
В настоящее время проводятся устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В ходе расследования будет также дана оценка лицам ответственным за организацию охоты, сообщает ведомство.