В Ленинградской области охотник выстрелил в автомобиль - РИА Новости, 05.01.2026
12:46 05.01.2026
В Ленинградской области охотник выстрелил в автомобиль
Охотник в Ленинградской области выстрелил в ехавший автомобиль, приняв его за лося, в результате пассажир автомобиля скончался, получив сквозное огнестрельное...
происшествия
ленинградская область
россия
ленинградская область
россия
происшествия, ленинградская область, россия
Происшествия, Ленинградская область, Россия
В Ленинградской области охотник выстрелил в автомобиль

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 янв – РИА Новости. Охотник в Ленинградской области выстрелил в ехавший автомобиль, приняв его за лося, в результате пассажир автомобиля скончался, получив сквозное огнестрельное ранение правого бедра, возбуждено уголовное дело, сообщает региональное СУСК РФ.
"По данным следствия, 3 января обвиняемый, являясь участником охотничьей группы и осуществляя охоту на лося, занимая позицию в лесном массиве, принял движущийся по автодороге автомобиль за животное - лося и осуществил два выстрела. В результате неосторожных противоправных действий произошло сквозное огнестрельное ранение правого бедра мужчины, находящегося на переднем пассажирском сиденье салона автомобиля, которое послужило причиной смерти последнего", - говорится в сообщении.
Следственными органами в отношении 27-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности". Мужчина задержан, следователем ему предъявлено обвинение. В ходе допроса вину в совершении преступления он признал.
В настоящее время проводятся устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В ходе расследования будет также дана оценка лицам ответственным за организацию охоты, сообщает ведомство.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Случайно застреливший главу района Новосибирска охотник пойдет под суд
17 декабря 2025, 11:30
 
