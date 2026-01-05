Рейтинг@Mail.ru
Малюк заявил, что остается в СБУ ради "спецопераций мирового уровня" - РИА Новости, 05.01.2026
15:50 05.01.2026
https://ria.ru/20260105/malyuk-2066482546.html
Малюк заявил, что остается в СБУ ради "спецопераций мирового уровня"
Василий Малюк заявил, что уходит с поста главы службы безопасности Украины, но остается в системе ради "асимметричных спецопераций мирового уровня". РИА Новости, 05.01.2026
Украина, В мире, Россия, Василий Малюк, Владимир Зеленский, Алексей Гончаренко, Служба безопасности Украины, Верховная Рада Украины
МОСКВА, 5 янв – РИА Новости. Василий Малюк заявил, что уходит с поста главы службы безопасности Украины, но остается в системе ради "асимметричных спецопераций мирового уровня".
Ранее в понедельник советник Владимира Зеленского Дмитрий Литвин сообщил, что временно исполняющим обязанности главы СБУ назначен начальник центра спецопераций этой спецслужбы Евгений Хмара.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Зеленский назначил Хмару врио главы СБУ
Вчера, 15:43
"Ухожу с должности главы службы безопасности. Остаюсь в системе СБУ реализовывать асимметричные спецоперации мирового уровня", - говорится в заявлении Малюка, опубликованном в Telegram-канале украинской спецслужбы.
Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ перечень террористов и экстремистов, заочно осужден в России) сообщал, что Василий Малюк написал заявление об отставке с должности главы службы безопасности Украины. Издание Politico ранее сообщало, что Зеленский предложил Малюку пост в службе внешней разведки или в СНБО Украины.
Ранее на 14-й сессии депутатов девятого созыва обвиняемый в госизмене депутат Рады Александр Дубинский внес на рассмотрение парламента проекты постановлений, направленные на увольнение Малюка с должности главы СБУ. По утверждениям депутата Рады Ярослава Железняка, Малюка могут сменить и предложить вакантную должность.
Христя Фриланд - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Зеленский назначил экс-главу МИД Канады своим внештатным советником
Вчера, 13:24
 
