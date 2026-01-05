Южная Корея назвала заявления КНДР антиамериканской риторикой

ТОКИО, 5 янв – РИА Новости. Власти Южной Кореи расценили заявления КНДР относительно действий США в Венесуэле как элемент антиамериканской риторики Пхеньяна, а не как реакцию на события в Латинской Америке, соответствующее заявление сделал представитель южнокорейского министерства по делам объединения Юн Мин Хо.

"Мы рассматриваем это как продолжение линии так называемого антиамериканского фронта, а не как нечто новое или непосредственно связанное с конкретной ситуацией в Венесуэле", — подчеркнул Юн Мин Хо в ходе брифинга.