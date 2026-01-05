Си Цзиньпин призвал все страны соблюдать международное право

МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Одностороннее запугивание серьезно подорвало международный порядок, все страны должны соблюдать международное право и Устав ООН, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с премьер-министром Ирландии.

Премьер-министр Ирландии Михол Мартин находится в Китае с визитом с 4 по 8 января.

"Сегодняшний мир полон перемен и хаоса, а одностороннее запугивание серьезно подорвало международный порядок. Все страны должны уважать путь развития, независимо выбранный народами других стран, и соблюдать международное право, цели и принципы Устава ООН . Великие державы должны подавать пример", - сказал Си Цзиньпин

Он отметил, что Китай и Ирландия поддерживают многосторонность и выступают за справедливость и беспристрастность на международном уровне, страны должны совместно защищать авторитет ООН.

Лидер КНР также напомнил, что во второй половине 2026 года Ирландия станет страной-председателем ЕС и выразил надежду, что Ирландия сыграет конструктивную роль в здоровом и стабильном развитии отношений между Китаем и ЕС.

Мартин заявил, что Ирландия твердо придерживается политики "один Китай" и привержена укреплению и развитию стратегического партнерства между двумя странами.