Рейтинг@Mail.ru
Си Цзиньпин призвал все страны соблюдать международное право - РИА Новости, 05.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:01 05.01.2026
https://ria.ru/20260105/kitay-2066447803.html
Си Цзиньпин призвал все страны соблюдать международное право
Си Цзиньпин призвал все страны соблюдать международное право - РИА Новости, 05.01.2026
Си Цзиньпин призвал все страны соблюдать международное право
Одностороннее запугивание серьезно подорвало международный порядок, все страны должны соблюдать международное право и Устав ООН, заявил председатель КНР Си... РИА Новости, 05.01.2026
2026-01-05T11:01:00+03:00
2026-01-05T11:01:00+03:00
в мире
ирландия
китай
си цзиньпин
евросоюз
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/02/2038992963_0:12:3164:1792_1920x0_80_0_0_d7f9e19c52dd3f806688b0a298877b1a.jpg
https://ria.ru/20260105/tramp-2066425304.html
https://ria.ru/20251129/internet-2058580013.html
ирландия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/02/2038992963_195:0:2926:2048_1920x0_80_0_0_75aefc4c951d668e74238a3fb46e6535.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ирландия, китай, си цзиньпин, евросоюз, оон
В мире, Ирландия, Китай, Си Цзиньпин, Евросоюз, ООН
Си Цзиньпин призвал все страны соблюдать международное право

Си Цзиньпин: одностороннее запугивание подорвало международный порядок

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПредседатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Одностороннее запугивание серьезно подорвало международный порядок, все страны должны соблюдать международное право и Устав ООН, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с премьер-министром Ирландии.
Премьер-министр Ирландии Михол Мартин находится в Китае с визитом с 4 по 8 января.
Си Цзиньпин и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Трамп: операция США в Венесуэле не повлияет на отношения с Си Цзиньпином
04:21
"Сегодняшний мир полон перемен и хаоса, а одностороннее запугивание серьезно подорвало международный порядок. Все страны должны уважать путь развития, независимо выбранный народами других стран, и соблюдать международное право, цели и принципы Устава ООН. Великие державы должны подавать пример", - сказал Си Цзиньпин.
Он отметил, что Китай и Ирландия поддерживают многосторонность и выступают за справедливость и беспристрастность на международном уровне, страны должны совместно защищать авторитет ООН.
Лидер КНР также напомнил, что во второй половине 2026 года Ирландия станет страной-председателем ЕС и выразил надежду, что Ирландия сыграет конструктивную роль в здоровом и стабильном развитии отношений между Китаем и ЕС.
Мартин заявил, что Ирландия твердо придерживается политики "один Китай" и привержена укреплению и развитию стратегического партнерства между двумя странами.
"Очень важно, чтобы отношения между ЕС и Китаем поддерживали стабильное развитие. Ирландия готова играть конструктивную роль в продвижении здорового развития отношений между ЕС и КНР", - отметил ирландский премьер-министр.
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
Си Цзиньпин призвал усилить борьбу с хаосом в интернет-пространстве
29 ноября 2025, 11:04
 
В миреИрландияКитайСи ЦзиньпинЕвросоюзООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала