Си Цзиньпин призвал все страны соблюдать международное право
Си Цзиньпин призвал все страны соблюдать международное право - РИА Новости, 05.01.2026
Си Цзиньпин призвал все страны соблюдать международное право
Одностороннее запугивание серьезно подорвало международный порядок, все страны должны соблюдать международное право и Устав ООН, заявил председатель КНР Си... РИА Новости, 05.01.2026
2026-01-05T11:01:00+03:00
2026-01-05T11:01:00+03:00
2026-01-05T11:01:00+03:00
в мире
ирландия
китай
си цзиньпин
евросоюз
оон
ирландия
китай
В мире, Ирландия, Китай, Си Цзиньпин, Евросоюз, ООН
Си Цзиньпин призвал все страны соблюдать международное право
Си Цзиньпин: одностороннее запугивание подорвало международный порядок
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Одностороннее запугивание серьезно подорвало международный порядок, все страны должны соблюдать международное право и Устав ООН, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с премьер-министром Ирландии.
Премьер-министр Ирландии
Михол Мартин находится в Китае
с визитом с 4 по 8 января.
"Сегодняшний мир полон перемен и хаоса, а одностороннее запугивание серьезно подорвало международный порядок. Все страны должны уважать путь развития, независимо выбранный народами других стран, и соблюдать международное право, цели и принципы Устава ООН
. Великие державы должны подавать пример", - сказал Си Цзиньпин
.
Он отметил, что Китай и Ирландия поддерживают многосторонность и выступают за справедливость и беспристрастность на международном уровне, страны должны совместно защищать авторитет ООН.
Лидер КНР также напомнил, что во второй половине 2026 года Ирландия станет страной-председателем ЕС
и выразил надежду, что Ирландия сыграет конструктивную роль в здоровом и стабильном развитии отношений между Китаем и ЕС.
Мартин заявил, что Ирландия твердо придерживается политики "один Китай" и привержена укреплению и развитию стратегического партнерства между двумя странами.
"Очень важно, чтобы отношения между ЕС и Китаем поддерживали стабильное развитие. Ирландия готова играть конструктивную роль в продвижении здорового развития отношений между ЕС и КНР", - отметил ирландский премьер-министр.