В Амурской области произошел сход вагонов грузового поезда
11:24 05.01.2026
В Амурской области произошел сход вагонов грузового поезда
В Амурской области произошел сход вагонов грузового поезда
Сход вагонов грузового поезда произошел в 09.01 мск на перегоне Гудачи – Гонжа в Амурской области, повреждена железнодорожная инфраструктура, пострадавших нет,... РИА Новости, 05.01.2026
https://ria.ru/20251227/zabajkale-2065034565.html
амурская область
Новости
ru-RU
происшествия, амурская область, ржд
Происшествия, Амурская область, РЖД
В Амурской области произошел сход вагонов грузового поезда

Сход вагонов грузового поезда произошел на перегоне в Амурской области

МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Сход вагонов грузового поезда произошел в 09.01 мск на перегоне Гудачи – Гонжа в Амурской области, повреждена железнодорожная инфраструктура, пострадавших нет, говорится в сообщении РЖД.
"Пятого января в 09:01 мск на перегоне Гудачи – Гонжа (Амурская область) произошёл сход вагонов грузового поезда. Пострадавших нет. Повреждена железнодорожная инфраструктура. Угрозы экологии нет", - говорится в сообщении.
В холдинге добавили, что движение на участке приостановлено. Также ожидаются задержки пассажирских поездов. К месту направлены три восстановительных поезда.
РЖД создан штаб по устранению последствий происшествия под председательством первого замглавы РЖД Сергея Кобзева. Причины происшествия устанавливаются", - заключили в РЖД.
На месте схода трех вагонов на станции Забайкальск - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
В Забайкалье три вагона сошли с рельсов
27 декабря 2025, 11:05
 
ПроисшествияАмурская областьРЖД
 
 
