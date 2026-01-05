https://ria.ru/20260105/gonzh-2066449981.html
В Амурской области произошел сход вагонов грузового поезда
В Амурской области произошел сход вагонов грузового поезда - РИА Новости, 05.01.2026
В Амурской области произошел сход вагонов грузового поезда
Сход вагонов грузового поезда произошел в 09.01 мск на перегоне Гудачи – Гонжа в Амурской области, повреждена железнодорожная инфраструктура, пострадавших нет
амурская область
В Амурской области произошел сход вагонов грузового поезда
Сход вагонов грузового поезда произошел на перегоне в Амурской области