Турция поддерживает челночную дипломатию Трампа по Украине, заявил Фидан
22:33 05.01.2026
Турция поддерживает челночную дипломатию Трампа по Украине, заявил Фидан
в мире, россия, сша, украина, дональд трамп, хакан фидан, владимир путин
В мире, Россия, США, Украина, Дональд Трамп, Хакан Фидан, Владимир Путин
© Фото предоставлено пресс-службой МИД Турции Глава МИД Турции Хакан Фидан
Глава МИД Турции Хакан Фидан - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
© Фото предоставлено пресс-службой МИД Турции
Глава МИД Турции Хакан Фидан. Архивное фото
АНКАРА, 5 янв - РИА Новости. Турция поддерживает и содействует челночной дипломатии президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине, заявил глава МИД республики Хакан Фидан.
"Мы всегда знали, что единственным путем урегулирования конфликта является диалог. Так как конфликт приобрел более масштабный характер, вызвав экономические, энергетические, политические кризисы. Сейчас то, что делает господин Трамп, совпадает с нашими усилиями, проводится челночная дипломатия со сторонами. Мы тоже поддерживаем эту работу, чем можем. Рассчитываю на завершение конфликта в ближайшее время", - сказал Фидан в интервью португальскому телеканалу RTP.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря 2025 года принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение конфликта для Киева бессмысленно и опасно.
