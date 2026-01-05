Госдолг ЕС и еврозоны продолжит рост в 2026 году, считают в РАН

«

"Государственный долг продолжает расти: в среднем по ЕС в 2025 году он составит 82,8%, в зоне евро – 88,8%. В 2026 году ожидается дальнейшее увеличение: до 83,8% и 89,8% соответственно. Согласно оценкам Еврокомиссии, средневзвешенный бюджетный дефицит составит 3,3% в Евросоюзе и 3,2% в зоне евро с последующим ростом в 2026 году до 3,4% и 3,3% соответственно", - говорится в докладе.