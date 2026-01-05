Рейтинг@Mail.ru
Госдолг ЕС и еврозоны продолжит рост в 2026 году, считают в РАН - РИА Новости, 05.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:43 05.01.2026
https://ria.ru/20260105/es-2066446325.html
Госдолг ЕС и еврозоны продолжит рост в 2026 году, считают в РАН
Госдолг ЕС и еврозоны продолжит рост в 2026 году, считают в РАН - РИА Новости, 05.01.2026
Госдолг ЕС и еврозоны продолжит рост в 2026 году, считают в РАН
Госдолг Евросоюза и еврозоны продолжит рост в текущем году - до 83,8% и 89,8% соответственно, говорится в исследовании РАН, с которым ознакомилось РИА Новости. РИА Новости, 05.01.2026
2026-01-05T10:43:00+03:00
2026-01-05T10:43:00+03:00
в мире
бельгия
франция
евросоюз
еврокомиссия
российская академия наук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812870701_0:0:3122:1757_1920x0_80_0_0_fb45bf779dcd43e62705a7fc181d180c.jpg
https://ria.ru/20250930/ukraina-2045481090.html
бельгия
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812870701_391:0:3122:2048_1920x0_80_0_0_dcfb1a448dabf1bc907d745374ffb126.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, бельгия, франция, евросоюз, еврокомиссия, российская академия наук
В мире, Бельгия, Франция, Евросоюз, Еврокомиссия, Российская академия наук
Госдолг ЕС и еврозоны продолжит рост в 2026 году, считают в РАН

РИА Новости: госдолг ЕС и еврозоны в 2026 году вырастет до 83,8%

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 янв- РИА Новости. Госдолг Евросоюза и еврозоны продолжит рост в текущем году - до 83,8% и 89,8% соответственно, говорится в исследовании РАН, с которым ознакомилось РИА Новости.
«

"Государственный долг продолжает расти: в среднем по ЕС в 2025 году он составит 82,8%, в зоне евро – 88,8%. В 2026 году ожидается дальнейшее увеличение: до 83,8% и 89,8% соответственно. Согласно оценкам Еврокомиссии, средневзвешенный бюджетный дефицит составит 3,3% в Евросоюзе и 3,2% в зоне евро с последующим ростом в 2026 году до 3,4% и 3,3% соответственно", - говорится в докладе.

Дефицит финансовых ресурсов и их перераспределение среди приоритетов ЕС остается одной из актуальных проблем интеграционного объединения, констатируют в РАН. Разбалансировка финансов, вызванная экстренными потребностями, включая военные цели, на фоне политической нестабильности в некоторых крупных европейских экономиках сохраняется, а где-то даже усугубляется.
На страновом уровне наиболее сложная ситуация в государственных финансах характерна для Бельгии и Франции, отмечают авторы доклада.
«

"Из-за расстройства финансов совокупного правительства, выражающегося в сохранении крупных бюджетных дефицитов и нарастании государственного долга, французские власти вынуждены вопреки вялой конъюнктуре следовать курсу на бюджетное оздоровление. По оценкам, стабилизация правительственной задолженности на нынешнем высоком уровне (115% ВВП) потребует не менее 100 миллиардов евро бюджетной экономии в ближайшие годы", - комментируют они.

Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
Страны ЕС боятся, что кредит Киеву увеличит их госдолг, пишет FT
30 сентября 2025, 18:34
 
В миреБельгияФранцияЕвросоюзЕврокомиссияРоссийская академия наук
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала