Эрдоган передал Трампу беспокойство из-за событий в Венесуэле - РИА Новости, 05.01.2026
20:10 05.01.2026 (обновлено: 20:20 05.01.2026)
Эрдоган передал Трампу беспокойство из-за событий в Венесуэле
Эрдоган передал Трампу беспокойство из-за событий в Венесуэле
в мире
венесуэла
турция
реджеп тайип эрдоган
дональд трамп
РИА Новости
в мире, венесуэла, турция, реджеп тайип эрдоган, дональд трамп
В мире, Венесуэла, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Дональд Трамп
Эрдоган передал Трампу беспокойство из-за событий в Венесуэле

Эрдоган заявил, что передал Трампу беспокойство Турции из-за событий в Венесуэле

© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент Турции Реджеп Эрдоган
Президент Турции Реджеп Эрдоган - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент Турции Реджеп Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 5 янв – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в ходе телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом передал беспокойство Анкары по событиям в Венесуэле.
"(Президент Венесуэлы Николас - ред.) Мадуро и народ Венесуэлы многократно доказали, что они являются друзьями нашего народа. Нарушение суверенитета стран является рискованным шагом на глобальном уровне. Мы подробно обсудили ситуацию в Венесуэле на нашем заседании (кабмина – ред.). В ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом мы донесли до него беспокойство нашей страны", - заявил Эрдоган в своем обращении к нации после заседания кабмина.
