Эрдоган оценил идею проведения саммита по Украине в Стамбуле

АНКАРА, 5 янв – РИА Новости. Идея проведения саммита по Украине в Стамбуле не отброшена, Турция активно продвигает инициативу, заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.
"Идея проведения мирного саммита в Стамбуле не отброшена; напротив, мы продолжаем активно продвигать этот вариант. Как только условия будут созревшими, Турция готова вновь сделать Стамбул центром мирных переговоров; наши двери остаются открытыми для всех. Я неоднократно ясно выражал эту решимость как господину (президенту РФ Владимиру - ред.) Путину, так и господину (Владимиру - ред.) Зеленскому", - приводит слова Эрдогана агентство Блумберг.
Россия и Украина провели ранее три раунда прямых переговоров в Стамбуле. Их результатом стал обмен пленными. Кроме того, Россия передала киевскому режиму тела погибших украинских военнослужащих. Стороны также обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной в ходе третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле в июле. Кроме того, именно Владимир Зеленский отверг приглашение президента России Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.
Турция готова принять четвертый раунд переговоров между Россией и Украиной
1 ноября 2025, 14:13