Эрдоган оценил идею проведения саммита по Украине в Стамбуле

АНКАРА, 5 янв – РИА Новости. Идея проведения саммита по Украине в Стамбуле не отброшена, Турция активно продвигает инициативу, заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.

Россия и Украина провели ранее три раунда прямых переговоров в Стамбуле. Их результатом стал обмен пленными. Кроме того, Россия передала киевскому режиму тела погибших украинских военнослужащих. Стороны также обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.