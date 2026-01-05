Рейтинг@Mail.ru
Эрдоган оценил идею проведения саммита по Украине в Стамбуле - РИА Новости, 05.01.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
15:11 05.01.2026
Эрдоган оценил идею проведения саммита по Украине в Стамбуле
Эрдоган оценил идею проведения саммита по Украине в Стамбуле

Эрдоган: идея проведения саммита по Украине в Стамбуле не отброшена

© AP Photo / Kayhan OzerПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© AP Photo / Kayhan Ozer
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 5 янв – РИА Новости. Идея проведения саммита по Украине в Стамбуле не отброшена, Турция активно продвигает инициативу, заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.
Эрдоган ранее выступил с инициативой провести саммит по урегулированию конфликта на Украине с участием лидеров РФ, США, Турции и Украины в Стамбуле.
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
Источник: Турция не видит предпосылок к переговорам по Украине
2 января, 03:03
"Идея проведения мирного саммита в Стамбуле не отброшена; напротив, мы продолжаем активно продвигать этот вариант. Как только условия будут созревшими, Турция готова вновь сделать Стамбул центром мирных переговоров; наши двери остаются открытыми для всех. Я неоднократно ясно выражал эту решимость как господину (президенту РФ Владимиру - ред.) Путину, так и господину (Владимиру - ред.) Зеленскому", - приводит слова Эрдогана агентство Блумберг.
Россия и Украина провели ранее три раунда прямых переговоров в Стамбуле. Их результатом стал обмен пленными. Кроме того, Россия передала киевскому режиму тела погибших украинских военнослужащих. Стороны также обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной в ходе третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле в июле. Кроме того, именно Владимир Зеленский отверг приглашение президента России Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.
Флаги России и Украины - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
Турция готова принять четвертый раунд переговоров между Россией и Украиной
1 ноября 2025, 14:13
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаСтамбулРеджеп Тайип ЭрдоганВладимир ПутинВладимир Зеленский
 
 
