Турция может напрямую общаться с Путиным и Зеленским, заявил Эрдоган
11:44 05.01.2026
Турция может напрямую общаться с Путиным и Зеленским, заявил Эрдоган
Турция может напрямую общаться с Путиным и Зеленским, заявил Эрдоган
в мире
турция
россия
анкара (провинция)
владимир путин
владимир зеленский
реджеп тайип эрдоган
турция
россия
анкара (провинция)
в мире, турция, россия, анкара (провинция), владимир путин, владимир зеленский, реджеп тайип эрдоган
В мире, Турция, Россия, Анкара (провинция), Владимир Путин, Владимир Зеленский, Реджеп Тайип Эрдоган
Турция может напрямую общаться с Путиным и Зеленским, заявил Эрдоган

Эрдоган: Турция может напрямую общаться с Путиным и Зеленским

© AP Photo / Burhan OzbiliciПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
© AP Photo / Burhan Ozbilici
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 5 янв - РИА Новости. Турция является единственным игроком, способным напрямую общаться с президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, двери Анкары открыты для всех, заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.
"Турция является единственным игроком, способным напрямую общаться как с господином Путиным, так и c… Владимиром Зеленским. Наши двери остаются открытыми для всех. Я ясно и неоднократно выражал эту решимость обоим лидерам", - приводит слова Эрдогана агентство Блумберг.
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
В Турции ожидают визит Путина в ближайшее время, сообщил источник
31 декабря 2025, 08:08
 
В миреТурцияРоссияАнкара (провинция)Владимир ПутинВладимир ЗеленскийРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
