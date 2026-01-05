Рейтинг@Mail.ru
16:22 05.01.2026
Путин поручил подготовить предложения по развитию биоэкономики
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству при участии НИЦ "Курчатовский институт" подготовить и представить предложения по долгосрочному развитию биоэкономики, определив цели, задачи, целевые индикаторы обеспечения технологического лидерства страны в данной сфере.
Утвержденный президентом перечень поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам размещен на сайте Кремля.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
Путин пошутил о необходимых для существования человека химических элементах
21 февраля 2025, 18:06
"Подготовить при участии федерального государственного бюджетного учреждения "Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" и представить предложения по долгосрочному развитию биоэкономики, определив цели, задачи, целевые индикаторы обеспечения технологического лидерства Российской Федерации в данной сфере и перечень необходимых для этого мероприятий", - говорится в перечне.
Кроме того, при подготовке предложений необходимо будет обратить внимание на укомплектованность кадрами организаций в сфере биоэкономики, увеличение объема экспорта биотехнологической продукции и количество разработанных критически важных наукоемких технологий. С учетом реализации этих предложений необходимо будет утвердить Стратегию долгосрочного развития биоэкономики. Доклад неодолимо представить до 1 февраля 2026 года.
Нацпроект "Технологическое обеспечение биоэкономики" утвердили в конце 2025 года. Правительство России приступило к его реализации.
Объем финансирования национального проекта "Технологическое обеспечение биоэкономики" в 2026 году запланирован на уровне 754 миллионов рублей, в 2027 году – 2,1 миллиарда рублей, в 2028 году – 2,2 миллиарда рублей, говорилось в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2026-2028 годы.
Первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
В России планируют увеличить объем производства продукции биоэкономики
31 декабря 2025, 11:41
Национальный проект "Технологическое обеспечение биоэкономики" будет включать три базовых федеральных проекта: "Организация производства и стимулирование сбыта продуктов биоэкономики", "Научно-технологическая поддержка развития биоэкономики" и "Аналитическое, методическое и кадровое обеспечение биоэкономики".
По прогнозам, объем потребления продуктов биоэкономики к 2036 году превысит триллион рублей.
В феврале 2025 года президент России Владимир Путин заявлял о формировании принципиально нового явления, новой реальности, имея в виду биоэкономику. Глава государства отмечал, что с точки зрения качества глобального роста, эта тема важнейшая и ключевая, и предлагал посвятить вопросам биоэкономики Форум будущих технологий в 2026 году.
Ученый работает с микроскопом - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
Мантуров рассказал о планах по технологической независимости в биоэкономике
31 декабря 2025, 11:43
 
ЭкономикаРоссияВладимир ПутинКурчатовский институт
 
 
