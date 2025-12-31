В России утвердили нацпроект "Технологическое обеспечение биоэкономики"

"Правительство приступает к реализации национального проекта "Технологическое обеспечение биоэкономики". Паспорт нацпроекта и входящие в его состав федеральные проекты утвердил президиум Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам", — говорится в релизе.

В структуру нацпроекта войдут три базовых федеральных проекта: "Организация производства и стимулирование сбыта продуктов биоэкономики", "Научно-технологическая поддержка развития биоэкономики" и "Аналитическое, методическое и кадровое обеспечение биоэкономики".

"Ключевая задача национального проекта — консолидировать усилия, мощности и ресурсы, создать конкурентные предприятия, в том числе за счет модернизации имеющихся", — уточнили в пресс-службе.

Объем финансирования нацпроекта в 2026-м запланирован на уровне 754 миллионов рублей, в 2027 году — 2,1 миллиарда, в 2028-м — 2,2 миллиарда. По прогнозам, объем потребления продуктов биоэкономики к 2036 году превысит триллион рублей.