В России утвердили нацпроект "Технологическое обеспечение биоэкономики"

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. В России утвердили национальный проект "Технологическое обеспечение биоэкономики", сообщила пресс-служба правительства.
«
"Правительство приступает к реализации национального проекта "Технологическое обеспечение биоэкономики". Паспорт нацпроекта и входящие в его состав федеральные проекты утвердил президиум Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам", — говорится в релизе.
Россия уже обладает базовыми элементами по биоэкономике, заявил Мантуров
6 октября 2025, 13:10
Как отметил премьер-министр Михаил Мишустин, новый нацпроект сформирует фундамент сразу для нескольких направлений, включая химию, пищевую индустрию, энергетику, медицину, экологию, сельское хозяйство.
В структуру нацпроекта войдут три базовых федеральных проекта: "Организация производства и стимулирование сбыта продуктов биоэкономики", "Научно-технологическая поддержка развития биоэкономики" и "Аналитическое, методическое и кадровое обеспечение биоэкономики".
Антон Гребешев: Для развития биоэкономики нужны частные деньги
9 октября 2025, 17:48
«
"Ключевая задача национального проекта — консолидировать усилия, мощности и ресурсы, создать конкурентные предприятия, в том числе за счет модернизации имеющихся", — уточнили в пресс-службе.
Первый вице-премьер Денис Мантуров рассказал, что объем производства продукции биоэкономики к 2030 году планируется увеличить на 96%. Россия намерена нарастить уровень технологической независимости по продуктам этой отрасли к этому сроку до 40%.
Объем финансирования нацпроекта в 2026-м запланирован на уровне 754 миллионов рублей, в 2027 году — 2,1 миллиарда, в 2028-м — 2,2 миллиарда. По прогнозам, объем потребления продуктов биоэкономики к 2036 году превысит триллион рублей.
В феврале президент Владимир Путин заявил о формировании нового явления, имея в виду биоэкономику. Он отмечал, что с точки зрения качества глобального роста эта тема важнейшая и ключевая, и предлагал посвятить вопросам биоэкономики Форум будущих технологий в 2026 году.
Нацпроекты должны иметь четкое и понятное людям измерение, заявил Путин
8 декабря 2025, 17:02