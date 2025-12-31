Рейтинг@Mail.ru
В России утвердили нацпроект "Технологическое обеспечение биоэкономики"
31.12.2025
В России утвердили нацпроект "Технологическое обеспечение биоэкономики"
В России утвердили нацпроект "Технологическое обеспечение биоэкономики" - РИА Новости, 31.12.2025
В России утвердили нацпроект "Технологическое обеспечение биоэкономики"
В России утвердили национальный проект "Технологическое обеспечение биоэкономики", сообщила пресс-служба правительства. РИА Новости, 31.12.2025
экономика
россия
правительство рф
владимир путин
денис мантуров
михаил мишустин
россия
экономика, россия, правительство рф, владимир путин, денис мантуров, михаил мишустин
Экономика, Россия, Правительство РФ, Владимир Путин, Денис Мантуров, Михаил Мишустин
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. В России утвердили национальный проект "Технологическое обеспечение биоэкономики", сообщила пресс-служба правительства.
"Правительство приступает к реализации национального проекта "Технологическое обеспечение биоэкономики". Паспорт нацпроекта и входящие в его состав федеральные проекты утвердил президиум Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам", — говорится в релизе.

Как отметил премьер-министр Михаил Мишустин, новый нацпроект сформирует фундамент сразу для нескольких направлений, включая химию, пищевую индустрию, энергетику, медицину, экологию, сельское хозяйство.
В структуру нацпроекта войдут три базовых федеральных проекта: "Организация производства и стимулирование сбыта продуктов биоэкономики", "Научно-технологическая поддержка развития биоэкономики" и "Аналитическое, методическое и кадровое обеспечение биоэкономики".
"Ключевая задача национального проекта — консолидировать усилия, мощности и ресурсы, создать конкурентные предприятия, в том числе за счет модернизации имеющихся", — уточнили в пресс-службе.

Первый вице-премьер Денис Мантуров рассказал, что объем производства продукции биоэкономики к 2030 году планируется увеличить на 96%. Россия намерена нарастить уровень технологической независимости по продуктам этой отрасли к этому сроку до 40%.
Объем финансирования нацпроекта в 2026-м запланирован на уровне 754 миллионов рублей, в 2027 году — 2,1 миллиарда, в 2028-м — 2,2 миллиарда. По прогнозам, объем потребления продуктов биоэкономики к 2036 году превысит триллион рублей.
В феврале президент Владимир Путин заявил о формировании нового явления, имея в виду биоэкономику. Он отмечал, что с точки зрения качества глобального роста эта тема важнейшая и ключевая, и предлагал посвятить вопросам биоэкономики Форум будущих технологий в 2026 году.
