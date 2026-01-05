https://ria.ru/20260105/avariya-2066507315.html
Поезда ФПК задерживаются из-за схода грузового поезда в Амурской области
Поезда ФПК задерживаются из-за схода грузового поезда в Амурской области - РИА Новости, 05.01.2026
Поезда ФПК задерживаются из-за схода грузового поезда в Амурской области
Четыре поезда ФПК задерживаются из-за схода вагонов грузового поезда в Амурской области, сообщили в компании. РИА Новости, 05.01.2026
