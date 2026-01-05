Рейтинг@Mail.ru
Поезда ФПК задерживаются из-за схода грузового поезда в Амурской области
18:19 05.01.2026
Поезда ФПК задерживаются из-за схода грузового поезда в Амурской области
Четыре поезда ФПК задерживаются из-за схода вагонов грузового поезда в Амурской области, сообщили в компании. РИА Новости, 05.01.2026
происшествия
амурская область
москва
владивосток
федеральная пассажирская компания
забайкальская железная дорога
амурская область
москва
владивосток
2026
Новости
происшествия, амурская область, москва, владивосток, федеральная пассажирская компания, забайкальская железная дорога
Происшествия, Амурская область, Москва, Владивосток, Федеральная пассажирская компания, Забайкальская железная дорога
Поезд идет по Южному ходу Транссиба
Поезд идет по Южному ходу Транссиба. Архивное фото
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Четыре поезда ФПК задерживаются из-за схода вагонов грузового поезда в Амурской области, сообщили в компании.
"О движении пассажирских поездов в Амурской области. Сегодня в 9:01 на перегоне Гудачи – Гонжа Забайкальской железной дороги произошел сход вагонов грузового поезда. В настоящее время от 2,5 до 7 часов задерживаются следующие поезда: № 325 Белогорск - Нерюнгри, № 2 Москва - Владивосток, № 9 Владивосток - Москва, № 82 Тында - Благовещенск", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в вагонах поддерживается комфортный температурный режим. Сотрудники поездных бригад оказывают всестороннее содействие и помощь пассажирам. Также на 5 января прогнозируются задержки следующих поездов: № 317 Благовещенск - Нижний Бестях, № 375 Благовещенск - Чита. Пассажиры поездов, задержанных более чем на 4 часа, будут обеспечены питанием.
В Амурской области произошел сход вагонов грузового поезда
ПроисшествияАмурская областьМоскваВладивостокФедеральная пассажирская компанияЗабайкальская железная дорога
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
