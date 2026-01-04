Рейтинг@Mail.ru
В ЮАР молния ударила в участников фестиваля
19:07 04.01.2026 (обновлено: 19:20 04.01.2026)
В ЮАР молния ударила в участников фестиваля
В ЮАР молния ударила в участников фестиваля
Посетители ежегодного фестиваля Di Trupa в ЮАР, который проходил в субботу, пострадали от удара молнии, есть погибшие, сообщил Минздрав Северо-Западной...
в мире
претория
гаутенг
юар
претория
гаутенг
юар
в мире, претория, гаутенг, юар
В мире, Претория, Гаутенг, ЮАР
В ЮАР молния ударила в участников фестиваля

Более ста человек пострадали и двое погибли от удара молнии на фестивале в ЮАР

© РИА Новости / Юлий Ахромеев | Перейти в медиабанкГроза
Гроза - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
© РИА Новости / Юлий Ахромеев
Перейти в медиабанк
Гроза. Архивное фото
ПРЕТОРИЯ, 4 янв — РИА Новости. Посетители ежегодного фестиваля Di Trupa в ЮАР, который проходил в субботу, пострадали от удара молнии, есть погибшие, сообщил Минздрав Северо-Западной провинции.
"Большинство пациентов получили легкие ожоги в результате удара молнии. В клинику Матибестада обратились 150 пациентов", — говорится в заявлении.
Извержение вулкана Канлаон на Филиппинах. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
Год катастроф. Ученые предупреждают о глобальных угрозах
27 августа 2025, 19:10
Двоих доставили без признаков жизни. Общее число госпитализированных составило 49 человек, 13 из них в критическом состоянии перевели на лечение в столичную провинцию Гаутенг.
Правительство ЮАР выразило сочувствие пострадавшим и соболезнования семьям и близким погибших.
Молния - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
В Башкирии табун лошадей погиб из-за удара молнии
12 августа 2025, 14:58
 
