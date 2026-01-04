В ЮАР молния ударила в участников фестиваля

ПРЕТОРИЯ, 4 янв — РИА Новости. Посетители ежегодного фестиваля Di Trupa в ЮАР, который проходил в субботу, пострадали от удара молнии, есть погибшие, сообщил Минздрав Северо-Западной провинции.

"Большинство пациентов получили легкие ожоги в результате удара молнии. В клинику Матибестада обратились 150 пациентов", — говорится в заявлении.

Двоих доставили без признаков жизни. Общее число госпитализированных составило 49 человек, 13 из них в критическом состоянии перевели на лечение в столичную провинцию Гаутенг.