Пленный рассказал, как ВСУ ударили по сдающимся в плен сослуживцам

ДОНЕЦК, 4 янв – РИА Новости. Украинский военнопленный Юрий Коновалов рассказал РИА Новости, как украинские же дроны атаковали его вместе с группой солдат, которые сдались в плен в Днепропетровской области.

"Это наш Mavic. Он видел, что это мы в скотче красном, связанные сзади руки, без курток. И получается, они видели, что это мы, и они тупо первой группе в спину… "Затрехсотили" (ранили – ред.) всю группу. Как пчелы налетают со всех сторон", – сказал Коновалов.