Пленный рассказал, как ВСУ ударили по сдающимся в плен сослуживцам
Пленный рассказал, как ВСУ ударили по сдающимся в плен сослуживцам
2026-01-04T07:19:00+03:00
ДОНЕЦК, 4 янв – РИА Новости. Украинский военнопленный Юрий Коновалов рассказал РИА Новости, как украинские же дроны атаковали его вместе с группой солдат, которые сдались в плен в Днепропетровской области.
"Это наш Mavic. Он видел, что это мы в скотче красном, связанные сзади руки, без курток. И получается, они видели, что это мы, и они тупо первой группе в спину… "Затрехсотили" (ранили – ред.) всю группу. Как пчелы налетают со всех сторон", – сказал Коновалов.
Он считает, что сослуживцы могли атаковать их намеренно, так как понимали, что группа сдалась в плен.
Коновалов попал в плен во время боевых действий в селе Рыбное Днепропетровской области.