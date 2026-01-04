Евродепутат Кеннес назвал причины американской атаки на Венесуэлу

ГААГА, 4 янв - РИА Новости. США используют тему борьбы с наркотрафиком в Венесуэле, чтобы обеспечить доступ своих нефтяных компаний к венесуэльской нефти, такое мнение в беседе с РИА Новости выразил евродепутат от Бельгии Руди Кеннес.

Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождение Мадуро, и потребовали подтвердить, что он жив. Трамп позже опубликовал фотографию, на которой, как он утверждает, Мадуро находится на борту американского корабля.