Евродепутат Кеннес назвал причины американской атаки на Венесуэлу
15:53 04.01.2026
Евродепутат Кеннес назвал причины американской атаки на Венесуэлу
США используют тему борьбы с наркотрафиком в Венесуэле, чтобы обеспечить доступ своих нефтяных компаний к венесуэльской нефти, такое мнение в беседе с РИА... РИА Новости, 04.01.2026
2026-01-04T15:53:00+03:00
2026-01-04T15:53:00+03:00
Евродепутат Кеннес назвал причины американской атаки на Венесуэлу

РИА Новости: евродепутат назвал интересы нефтяных компаний целью США в Венесуэле

© Depositphotos.com / MakhnachДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
© Depositphotos.com / Makhnach
Добыча нефти. Архивное фото
ГААГА, 4 янв - РИА Новости. США используют тему борьбы с наркотрафиком в Венесуэле, чтобы обеспечить доступ своих нефтяных компаний к венесуэльской нефти, такое мнение в беседе с РИА Новости выразил евродепутат от Бельгии Руди Кеннес.
«
"Речь здесь идет даже не о наркокартелях. Я не говорю, что в Венесуэле нет наркотиков, но, насколько мне известно, наркоплантаций в Венесуэле нет, по сравнению с другими странами Южной Америки... Поэтому я думаю, что это просто попытка США скрыть собственный хаос и, конечно же, создать условия для того, чтобы американские нефтяные компании могли беспрепятственно заниматься своими делами", - сказал Кеннес, говоря о причинах американской атаки на Венесуэлу.
Президент США Дональд Трамп проводит пресс-конференцию после удара США по Венесуэле - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
Команда Трампа готовит план по управлению Венесуэлой, пишет WSJ
Вчера, 13:46
Он также выразил надежду на то, что глава евродипломатии Кая Каллас и глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, которые говорят о том, что всегда выступали "за мирный переход власти", будут использовать те же слова, когда увидят "мирный переход власти в Гренландии в ближайшем будущем".
Ранее лидер нидерландской Социалистической партии (SP) Джимми Дейк выразил мнение, что Венесуэла и Ирак являются звеньями одной цепи в борьбе США за нефть и сырье. По его словам, Венесуэла подверглась нападению, потому что обладает крупнейшими в мире запасами нефти.
Президент США Дональд Трамп 3 января заявил, что Штаты нанесли массированный удар по Венесуэле, а венесуэльский президент Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force.
Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождение Мадуро, и потребовали подтвердить, что он жив. Трамп позже опубликовал фотографию, на которой, как он утверждает, Мадуро находится на борту американского корабля.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
"Все сфабриковано": в США сделали экстренное заявление после атаки Трампа
Вчера, 07:24
Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона и запросил срочное заседание СБ ООН.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Российское внешнеполитическое ведомство призвало освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации в складывающейся вокруг Венесуэлы ситуации.
В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу. В МИД КНР подчеркнули, что действия США нарушают международное право и основные нормы международных отношений, а также противоречат целям и принципам Устава ООН.
МИД КНДР тоже решительно осудил насилие США в отношении Венесуэлы, расценил действия Вашингтона как грубое нарушение суверенитета и международного права.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
Мир стоит на пороге большой войны
Вчера, 08:00
 
