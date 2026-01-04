Рейтинг@Mail.ru
Заявление фон дер Ляйен о нападении на Венесуэлу удивило Запад - РИА Новости, 04.01.2026
11:41 04.01.2026 (обновлено: 16:14 04.01.2026)
Заявление фон дер Ляйен о нападении на Венесуэлу удивило Запад
В итальянской газете L’AntiDiplomatico резко отреагировали на высказывания главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен после ударов США по Венесуэле. РИА Новости, 04.01.2026
в мире, сша, венесуэла, каракас, памела бонди, дональд трамп, оон, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен, удары сша по венесуэле, делси родригес
В мире, США, Венесуэла, Каракас, Памела Бонди, Дональд Трамп, ООН, Еврокомиссия, Урсула фон дер Ляйен, Удары США по Венесуэле, Делси Родригес
В L'AntiDiplomatico раскритиковали слова фон дер Ляйен об атаке США на Венесуэлу

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. В итальянской газете L’AntiDiplomatico резко отреагировали на высказывания главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен после ударов США по Венесуэле.
"Бесспорный приз за самое недостойное заявление достается Урсуле фон дер Ляйен. <…> Бомбардировки США для нее являются "демократическим переходом", — отметил автор статьи.
Глава Еврокомиссии прокомментировала атаку США на Венесуэлу
3 января, 16:32
Глава Еврокомиссии прокомментировала атаку США на Венесуэлу
3 января, 16:32
В ночь на субботу в Каракасе прогремели взрывы. Как позднее заявил президент США Дональд Трамп, Штаты нанесли по венесуэльской столице масштабные удары, а Мадуро и его супругу захватили и вывезли из страны на корабле.
Генпрокурор США Памела Бонди сообщила, что президент Венесуэлы вскоре предстанет перед судом. По данным кабельного вещателя NewsNation, это может произойти 5 января. Согласно судебным документам, ему грозит вплоть до четырех пожизненных сроков.
В Венесуэле, где врио главы государства стала вице-президент Делси Родригес, назвали целью нападения США получение контроля над нефтью и минеральные ресурсами. МИД страны запросил срочное заседание Совета Безопасности ООН и намерен обратиться в другие международные организации. Как заявил глава ведомства Иван Хиль Пинто, атака привела к жертвам среди мирных жителей и военных.
На Западе раскрыли, что задумала Европа после атаки на Венесуэлу
Вчера, 11:19
На Западе раскрыли, что задумала Европа после атаки на Венесуэлу
Вчера, 11:19
 
В миреСШАВенесуэлаКаракасПамела БондиДональд ТрампООНЕврокомиссияУрсула фон дер ЛяйенУдары США по ВенесуэлеДелси Родригес
 
 
