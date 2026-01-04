https://ria.ru/20260104/ukraina-2066411189.html
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 04.01.2026
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Черниговской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Кировоградской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные... РИА Новости, 04.01.2026
2026-01-04T23:55:00+03:00
2026-01-04T23:55:00+03:00
2026-01-04T23:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
днепропетровская область
украина
дмитрий песков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150385/85/1503858599_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f388c0a231bd697a46c89743ee8d3d4e.jpg
https://ria.ru/20260104/mo-2066335064.html
россия
днепропетровская область
украина
в мире, россия, днепропетровская область, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Днепропетровская область, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушную тревогу объявили в Черниговской, Харьковской и еще 4 областях Украины