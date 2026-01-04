Рейтинг@Mail.ru
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
23:55 04.01.2026
https://ria.ru/20260104/ukraina-2066411189.html
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 04.01.2026
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Черниговской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Кировоградской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные... РИА Новости, 04.01.2026
2026-01-04T23:55:00+03:00
2026-01-04T23:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
днепропетровская область
украина
дмитрий песков
вооруженные силы украины
россия
днепропетровская область
украина
в мире, россия, днепропетровская область, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Днепропетровская область, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу

МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Черниговской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Кировоградской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
По данным ресурса, тревога в Черниговской области была объявлена в 21.18 мск, в Харьковской – в 21.19 мск, в Днепропетровской – в 22.26 мск, в Полтавской – в 23.24 мск, в Кировоградской – в 23.32 мск, в Сумской – в 23.44 мск.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра"
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияДнепропетровская областьУкраинаДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
