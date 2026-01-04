https://ria.ru/20260104/ssha-2066387481.html
Азербайджан и США обсудили вопросы сотрудничества в сфере обороны
Азербайджан и США обсудили вопросы сотрудничества в сфере обороны - РИА Новости, 04.01.2026
Азербайджан и США обсудили вопросы сотрудничества в сфере обороны
Глава минобороны Азербайджана Закир Гасанов обсудил с членом Комитета по вооружённым силам сената Соединённых Штатов Америки Маркуэйном Маллином вопросы... РИА Новости, 04.01.2026
Азербайджан и США обсудили вопросы сотрудничества в сфере обороны
Гасанов обсудил с Маллином вопросы сотрудничества в сфере обороны