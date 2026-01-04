Рейтинг@Mail.ru
Азербайджан и США обсудили вопросы сотрудничества в сфере обороны - РИА Новости, 04.01.2026
19:48 04.01.2026
Азербайджан и США обсудили вопросы сотрудничества в сфере обороны
Азербайджан и США обсудили вопросы сотрудничества в сфере обороны
в мире
азербайджан
сша
баку
закир гасанов
азербайджан
сша
баку
Азербайджан и США обсудили вопросы сотрудничества в сфере обороны

Гасанов обсудил с Маллином вопросы сотрудничества в сфере обороны

БАКУ, 4 янв - РИА Новости. Глава минобороны Азербайджана Закир Гасанов обсудил с членом Комитета по вооружённым силам сената Соединённых Штатов Америки Маркуэйном Маллином вопросы сотрудничества в сфере обороны, сообщает пресс-служба азербайджанского оборонного ведомства.
Гасанов встретился с Маллином и другими членами Палаты представителей США в воскресенье в Баку.
"На встрече были обсуждены текущее состояние сотрудничества между Азербайджаном и США в военной, военно-технической и военно-образовательной сферах, новые возможности и перспективы его развития, а также состоялся обстоятельный обмен мнениями по многим другим вопросам, представляющим взаимный интерес", - говорится в сообщении.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
Алиев заявил о потенциале для упрочения партнерских отношений с США
В миреАзербайджанСШАБакуЗакир Гасанов
 
 
