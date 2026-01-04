Рейтинг@Mail.ru
СК возбудил дело после жалоб жителей Белореченска
23:38 04.01.2026 (обновлено: 23:46 04.01.2026)
СК возбудил дело после жалоб жителей Белореченска
СК возбудил дело после жалоб жителей Белореченска

Мужчина в Белореченске после сильного снегопада
Мужчина в Белореченске после сильного снегопада - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Мужчина в Белореченске после сильного снегопада. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КРАСНОДАР, 4 янв - РИА Новости. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после обращений о нарушении прав жителей кубанского Белореченска, где действует ЧС из-за стихии.
"В комментариях в социальной сети СК России поступили обращения жителей Белореченска Краснодарского края по вопросу нарушения их прав. Из-за обильного снегопада произошли обрывы линий электропередач на нескольких участках, в связи с чем подача жизненно необходимого коммунального ресурса в домовладения граждан и объекты социальной инфраструктуры с декабря прошлого года не осуществляется. Указанное привело к отключению водоснабжения и отопления, из-за чего температурный режим в помещениях не соответствует нормам", - сообщает СК.
Мужчина идёт по железнодорожным путям - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
На Кубани задерживаются около 50 поездов
1 января, 13:12
Кроме того, по данным ведомства, работы по расчистке дорог и подвоз питьевой воды не организованы. Многочисленные обращения в различные инстанции результатов не принесли, мер к устранению нарушений не принимается, добавили там.
В СУСК России по Краснодарскому краю организована процессуальная проверка.
"Председатель Следственного комитета РФ Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Краснодарскому краю А. К. Маслову возбудить уголовное дело и представить подробный доклад о первоначально установленных обстоятельствах и результатах его расследования", - сказали в ведомстве.
Глава Белореченского района Кубани Сергей Сидоренко сообщил в четверг, что в ночь на 31 декабря более чем 84 тысячи человек в Белореченском районе остались без света, воды, газа и тепла из-за обильных снежных осадков. В районе, по его данным, были развернуты ПВР, в которые завозится горячая выпечка и питьевая вода. Сидоренко указывал также на большие проблемы со связью. В районе был введен режим ЧС.
В субботу в оперштабе региона заявили, что в Белореченске запустили все котельные для подачи тепла жителям.
На месте ДТП в Горячем Ключе Краснодарского края - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
После смертельного ДТП на Кубани возбудили уголовное дело
Вчера, 22:15
 
ПроисшествияРоссияБелореченскКраснодарский крайАлександр БастрыкинСергей СидоренкоСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
