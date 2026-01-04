https://ria.ru/20260104/sk-2066410216.html
СК возбудил дело после жалоб жителей Белореченска
СК возбудил дело после жалоб жителей Белореченска - РИА Новости, 04.01.2026
СК возбудил дело после жалоб жителей Белореченска
Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после обращений о нарушении прав жителей кубанского Белореченска, где действует ЧС из-за... РИА Новости, 04.01.2026
2026-01-04T23:38:00+03:00
2026-01-04T23:38:00+03:00
2026-01-04T23:46:00+03:00
происшествия
россия
белореченск
краснодарский край
александр бастрыкин
сергей сидоренко
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/02/2066048768_0:111:3248:1938_1920x0_80_0_0_ba0088de63489060be47e88a78358cd7.jpg
https://ria.ru/20260101/kuban-2065941644.html
https://ria.ru/20260104/dtp-2066404511.html
россия
белореченск
краснодарский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/02/2066048768_259:0:2990:2048_1920x0_80_0_0_e13712a69746fef130deb86f19c9215e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, белореченск, краснодарский край, александр бастрыкин, сергей сидоренко, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Белореченск, Краснодарский край, Александр Бастрыкин, Сергей Сидоренко, Следственный комитет России (СК РФ)
СК возбудил дело после жалоб жителей Белореченска
Бастрыкин поручил возбудить дело из-за нарушений прав жителей Белореченска в ЧС
КРАСНОДАР, 4 янв - РИА Новости. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после обращений о нарушении прав жителей кубанского Белореченска, где действует ЧС из-за стихии.
"В комментариях в социальной сети СК России
поступили обращения жителей Белореченска Краснодарского края
по вопросу нарушения их прав. Из-за обильного снегопада произошли обрывы линий электропередач на нескольких участках, в связи с чем подача жизненно необходимого коммунального ресурса в домовладения граждан и объекты социальной инфраструктуры с декабря прошлого года не осуществляется. Указанное привело к отключению водоснабжения и отопления, из-за чего температурный режим в помещениях не соответствует нормам", - сообщает СК.
Кроме того, по данным ведомства, работы по расчистке дорог и подвоз питьевой воды не организованы. Многочисленные обращения в различные инстанции результатов не принесли, мер к устранению нарушений не принимается, добавили там.
В СУСК России по Краснодарскому краю организована процессуальная проверка.
"Председатель Следственного комитета РФ Александр Иванович Бастрыкин
поручил руководителю СУ СК России по Краснодарскому краю А. К. Маслову возбудить уголовное дело и представить подробный доклад о первоначально установленных обстоятельствах и результатах его расследования", - сказали в ведомстве.
Глава Белореченского района
Кубани Сергей Сидоренко
сообщил в четверг, что в ночь на 31 декабря более чем 84 тысячи человек в Белореченском районе остались без света, воды, газа и тепла из-за обильных снежных осадков. В районе, по его данным, были развернуты ПВР, в которые завозится горячая выпечка и питьевая вода. Сидоренко указывал также на большие проблемы со связью. В районе был введен режим ЧС.
В субботу в оперштабе региона заявили, что в Белореченске запустили все котельные для подачи тепла жителям.