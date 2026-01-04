"Возненавидела меня за это": почему Шарапова и Уильямс бесили друг друга

Они терпеть не могли друг друга, дрались за одни титулы и одного парня — но когда делить стало нечего, подружились. РИА Новости Спорт рассказывает об удивительных отношениях двух великих теннисисток — Марии Шараповой и Серены Уильямс.

"Как тебя зовут?"

Церемония включения в Международный зал теннисной славы предполагает формальную торжественную речь по этому случаю, которую должен произнести выбранный номинантом человек. Никто бы не удивился, если бы Марию Шарапову на мероприятии, состоявшемся в августе 2025 года, представил ее отец, который поехал с ней в США с несколькими сотнями долларов в кармане и первое время брался за любую работу, чтобы дать дочери шанс стать лучшей теннисисткой мира. Вполне подошла бы на эту роль великая Мартина Навратилова, которая обратила внимание на шестилетнюю тогда Шарапову на мастер-классе в Москве и предсказала ей большое будущее. Наконец, было бы логично, если бы такую речь произнес Евгений Кафельников, чьей ракеткой трехлетняя Маша произвела первые удары по мячу в сочинском парке "Ривьера".

Но представлять Шарапову вышла Серена Уильямс, и это была оглушительная сенсация. Все-таки не было в последние годы более острого противостояния в женском теннисе, чем между ними.

Началось все в далеком 2004 году — на апрельском турнире в Майами, который часто называют пятым этапом Большого шлема за его престижность. Там Уильямс уже в ранге признанной звезды уверенно завоевала титул. Запомнила ли она там 16-летнюю на тот момент стройную блондинку, которую в двух партиях обыграла в четвертом круге — неизвестно. Скорее всего, вряд ли, потому что соперницы Серены, бывало, вспоминали, что, обмениваясь рукопожатием у сетки, американка часто спрашивала "как тебя зовут?".

"Услышала глухие рыдания и выбежала оттуда"

Но Уильямс точно запомнила, кто такая Шарапова, уже в том же году — в финале Уимблдона. Мария круто пронеслась по изумрудным кортам в пригороде Лондона и в решающем матче встретилась с американкой, побеждавшей там до этого два года подряд. Немногие сомневались в том, что Серена сделает "хет-трик" — тем более что Шарапова провела тяжелейший полуфинал против другой американки Линдсэй Дэвенпорт.

Каково же было удивление всей многотысячной аудитории, и в первую очередь самой Серены, когда Мария задала ей великолепную трепку, отдав за две партии всего пять геймов. Но, конечно, главное чувство, которое в тот день испытала Уильямс, называлось иначе. И именно оно задало тон всем будущим событиям.

Серена не любила в деталях вспоминать тот Уимблдонский финал-2004. Она говорила, что это поражение стало одним из самых тяжелых в ее карьере. Зато в деталях о нем рассказала в своей автобиографии Шарапова. "Когда матч закончился, Серена обняла меня и сказала что-то вроде "хорошая работа". И улыбнулась. Но когда я вошла в раздевалку, я услышала ее рыдания. Глухие рыдания. Я выбежала оттуда как можно быстрее, но она знала, что я там", — писала Мария.

« "Думаю, Серена возненавидела меня за то, что я, будучи тощим подростком, обыграла ее на Уимблдоне вопреки всем ожиданиям. Но больше всего, думаю, она ненавидела меня за то, что я слышала ее плач. Вскоре после турнира одна из подруг Серены пересказала мне ее слова: "Я больше никогда не проиграю этой маленькой сучке".

И драмы, и позор

Следующий их матч тоже закончился в пользу Шараповой. Но там вмешались обстоятельства. По ходу встречи Уильямс получила травму лодыжки и к началу третьего сета фактически не могла передвигаться по корту. Но даже в таком состоянии американка, пуляя наотмашь по каждому мячу, выиграла в решающей партии четыре гейма подряд. Если бы Мария не победила тогда Серену в состоянии полуинвалидности, это был бы большой позор. К счастью для нее, она сжала волю в кулак и взяла шесть геймов подряд, а с ними и матч.

Зато в последующих 19 матчах между Шараповой и Уильямс хватало всего. И драматических поворотов – как в полуфинале Открытого чемпионата Австралии 2005 года, где Серена победила в решающем сете аж со счетом 8:6. И того самого позора, как в финале лондонской Олимпиады-2012 — где Уильямс разгромила Шарапову 6:0, 6:1 на том же самом центральном корте Уимблдона, где потерпела самое горькое поражение восемь лет назад. Неизменным во всех этих встречах, продолжавшихся с 2005 по 2019 год, оставалось одно: Серена Марию постоянно обыгрывала. А в последних восьми матчах Шарапова не смогла взять у соперницы ни одной партии.

Было бы понятно, если бы Уильямс неизменно побеждала ее, будучи стопроцентным фаворитом. Но Мария в этот период выиграла еще четыре раза турниры Большого шлема, стала первой ракеткой мира. И глобально в ее игре не было таких слабостей, которые бы могли дать Серене подавляющее превосходство в их встречах. Так что дело было действительно в психологии. И как ни старалась Мария, этот барьер больше преодолеть ни разу она не смогла.

Сцепились из-за "парня с черным сердцем"

В отношениях же вне корта Шарапова и Уильямс в целом соблюдали корректность. Но был эпизод, когда они сцепились друг с другом как две кошки. Это произошло после интервью американки журналу Rolling Stone летом 2013 года, в котором та внезапно высказалась о Шараповой в крайне негативном ключе. "В каждом интервью она говорит "Я счастлива, мне повезло", но это так скучно! Ее все равно не будут приглашать на крутые вечеринки. И если ей так хочется встречаться с парнем с черным сердцем, то удачи ей", — заявила Уильямс, не назвав Марию, правда, по имени. Речь шла о "теннисистке из топ-5, которая сейчас влюблена".

Но всем стало ясно, что речь именно о Шараповой, поскольку она в тот момент встречалась с болгарским теннисистом Григором Димитровым — бывшим парнем Серены.

© AP Photo / Rob Griffith/ Pavel Golovkin Мария Шарапова и Григор Димитров © AP Photo / Rob Griffith/ Pavel Golovkin Мария Шарапова и Григор Димитров

При этом Уильямс, расставшись с будущим возлюбленным Марии, завязала отношения с французским тренером Патриком Муратоглу, который из-за этого ушел из семьи. Этот факт Шарапова использовала, когда отвечала на выпад Уильямс на одной из пресс-конференций.

« "Я с огромным уважением отношусь к Серене и к ее достижениям в теннисе, — заявила тогда Мария. — Я думаю, в первую очередь она должна говорить об этом. Но если она хочет говорить о личном, то почему бы ей не рассказать о своих отношениях, своем бойфренде, который был женат, у которого есть дети и который развелся".

"Хочу произнести лучшую речь в истории"

Впрочем, страсти быстро улеглись. Уильямс принесла Шараповой извинения, та их приняла. Сейчас у каждой из непримиримых когда-то соперниц штиль в личной жизни. Серена воспитывает двоих дочерей от американского бизнесмена армянского происхождения Алексиса Оганяна, а Мария счастлива в браке с британским предпринимателем Александром Гилксом, у них растет сын Теодор.

© Фото : социальные сети Марии Шараповой Мария Шарапова и Александр Гилкс © Фото : социальные сети Марии Шараповой Мария Шарапова и Александр Гилкс

Ну а спустя годы Шарапова призналась, что когда узнала о своем грядущем включении в Зал славы, то первым человеком, о котором она подумала как об авторе презентационной речи, стала Уильямс. "Серена ответила: я польщена тем, что ты меня об этом попросила, и я хочу произнести лучшую речь в истории", — рассказала Мария. Можно не сомневаться в том, что это ей удалось, потому что на церемонии слез не могли сдержать ни Шарапова, ни ее отец, ни сама Уильямс, когда россиянка произносила ответный спич.