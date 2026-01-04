"Реал" разгромил "Бетис" в матче Ла Лиги благодаря хет-трику Гарсии

МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Мадридский "Реал" дома обыграл "Бетис" в матче 18-го тура чемпионата Испании по футболу.
Встреча прошла в Мадриде и завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев. Хет-трик оформил Гонсало Гарсия (20, 50, 82-я минуты), по мячу забили Рауль Асенсио (56) и Фран Гарсия (90+3). За "Бетис" отличился Кучо Эрнандес (66).
04 января 2026 • начало в 18:15
Завершен
20’ • Gonzalo Garcia
(Родриго)
50’ • Gonzalo Garcia
56’ • Raul Asencio
(Родриго)
82’ • Gonzalo Garcia
(Арда Гюлер)
90’ • Франсиско Гарсия
66’ • Хуан Эрнандес
21-летний Гарсия, вышедший в стартовом составе в отсутствие травмированного Килиана Мбаппе, забил свои первые мячи в Ла Лиге. Он стал вторым футболистом "Реала" в XXI веке, который в своей первой игре с забитыми мячами в чемпионате Испании оформил хет-трик. В 2006 году это удалось нидерландцу Руду ван Нистелрою.
"Реал" (45 очков) занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги. "Бетис" (28) располагается на шестой строчке.