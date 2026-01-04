Рейтинг@Mail.ru
"Реал" разгромил "Бетис" в матче Ла Лиги благодаря хет-трику Гарсии
Футбол
 
20:29 04.01.2026
"Реал" разгромил "Бетис" в матче Ла Лиги благодаря хет-трику Гарсии
"Реал" разгромил "Бетис" в матче Ла Лиги благодаря хет-трику Гарсии
Мадридский "Реал" дома обыграл "Бетис" в матче 18-го тура чемпионата Испании по футболу.
футбол
реал мадрид
бетис
чемпионат испании по футболу
реал мадрид, бетис, чемпионат испании по футболу
Футбол, Реал Мадрид, Бетис, Чемпионат Испании по футболу
"Реал" разгромил "Бетис" в матче Ла Лиги благодаря хет-трику Гарсии

"Реал" разгромил "Бетис" в матче Ла Лиги, 21-летний Гарсия оформил хет-трик

© Getty Images / Diego SoutoГонсало Гарсия
Гонсало Гарсия - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
© Getty Images / Diego Souto
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Мадридский "Реал" дома обыграл "Бетис" в матче 18-го тура чемпионата Испании по футболу.
Встреча прошла в Мадриде и завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев. Хет-трик оформил Гонсало Гарсия (20, 50, 82-я минуты), по мячу забили Рауль Асенсио (56) и Фран Гарсия (90+3). За "Бетис" отличился Кучо Эрнандес (66).
Чемпионат Испании по футболу
04 января 2026 • начало в 18:15
Завершен
Реал Мадрид
5 : 1
Бетис
20‎’‎ • Gonzalo Garcia
(Родриго)
50‎’‎ • Gonzalo Garcia
(Федерико Вальверде)
56‎’‎ • Raul Asencio
(Родриго)
82‎’‎ • Gonzalo Garcia
(Арда Гюлер)
90‎’‎ • Франсиско Гарсия
(Федерико Вальверде)
66‎’‎ • Хуан Эрнандес
(Аитор Руйбаль)
21-летний Гарсия, вышедший в стартовом составе в отсутствие травмированного Килиана Мбаппе, забил свои первые мячи в Ла Лиге. Он стал вторым футболистом "Реала" в XXI веке, который в своей первой игре с забитыми мячами в чемпионате Испании оформил хет-трик. В 2006 году это удалось нидерландцу Руду ван Нистелрою.
"Реал" (45 очков) занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги. "Бетис" (28) располагается на шестой строчке.
В другом матче "Севилья" дома проиграла "Леванте" со счетом 0:3.
Матч-центр
 
Версия 2023.1 Beta
