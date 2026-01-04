Националиста Королева, отбывающего пожизненное, признали склонным к побегу

МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Националиста, создателя террористического сообщества "Белая масть" и лидера экстремистской группы "Спас" Николая Королева, отбывающего пожизненное наказание, в колонии признали склонным к побегу, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.