Националиста Королева, отбывающего пожизненное, признали склонным к побегу

МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Националиста, создателя террористического сообщества "Белая масть" и лидера экстремистской группы "Спас" Николая Королева, отбывающего пожизненное наказание, в колонии признали склонным к побегу, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что в разные годы Королев был поставлен в колонии на профучет как склонный к совершению побега, систематическому нарушению правил внутреннего распорядка, как изучающий, пропагандирующий, исповедующий либо распространяющий экстремистскую идеологию, как склонный к совершению преступлений террористического характера и экстремистской направленности.
Королев был приговорен в 2008 году к пожизненному лишению свободы в исправительной колонии особого режима по делу о взрыве на Черкизовском рынке. Всего суд приговорил восьмерых обвиняемых на сроки от двух лет до пожизненного. Расследование взрыва на Черкизовском рынке Москвы позволило пресечь деятельность экстремистской группы "Спас" - неформального клуба шовинистического толка, лидером которого был Королев. В 2012 году он получил ещё один приговор по делу об убийстве.
В сентябре 2023 года МВД РФ сообщало о задержании в нескольких регионах страны лидеров неонацистской группировки "Белая масть", готовивших серию тяжких преступлений, в том числе против интересов страны. По факту деятельности экстремистского объединения возбудили уголовное дело по нескольким статьям УК РФ.
