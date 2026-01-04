Рейтинг@Mail.ru
Длинная очередь в Эрмитаж рассосалась к вечеру
17:30 04.01.2026
Длинная очередь в Эрмитаж рассосалась к вечеру
Длинная очередь в Эрмитаж рассосалась к вечеру - РИА Новости, 04.01.2026
Длинная очередь в Эрмитаж рассосалась к вечеру
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 янв – РИА Новости. Длинная очередь желающих попасть в Государственный Эрмитаж, которая образовалась в воскресенье днем, полностью рассосалась...
общество, санкт-петербург, государственный эрмитаж
Общество, Санкт-Петербург, Государственный Эрмитаж
Длинная очередь в Эрмитаж рассосалась к вечеру

Очередь на вход в Эрмитаж полностью рассосалась

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкЗдание Государственного Эрмитажа на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге
Здание Государственного Эрмитажа на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Здание Государственного Эрмитажа на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 янв – РИА Новости. Длинная очередь желающих попасть в Государственный Эрмитаж, которая образовалась в воскресенье днем, полностью рассосалась ближе к вечеру, следует из данных онлайн-веб-камер.
Ряд региональных СМИ и Telegram-каналов в воскресенье сообщали, что очередь на вход в Эрмитаж растянулась до Александрийского столпа на Дворцовой площади.
Согласно данным онлайн-веб-камер на портале camrealtime.ru, где в режиме реального времени можно увидеть, в частности, ситуацию на Дворцовой площади и у входа в Эрмитаж, в настоящее время очереди нет.
При этом на Дворцовой площади наблюдается большое количество людей, любующихся главной новогодней елью Петербурга.
Комментарием пресс-службы Эрмитажа о причинах возникновения очереди в музей РИА Новости пока не располагает.
Туристы в аэропорту - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
В Минэкономразвития рассказали, откуда приезжают туристы в Россию
Общество Санкт-Петербург Государственный Эрмитаж
 
 
