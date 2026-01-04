https://ria.ru/20260104/peterburg-2066365954.html
В Петербурге кот застрял в дымоходе исторического дома
В Петербурге кот застрял в дымоходе исторического дома - РИА Новости, 04.01.2026
В Петербурге кот застрял в дымоходе исторического дома
Спасатели вызволяют рыжего кота из дымохода исторического дома 1897 года постройки в Санкт-Петербурге, где он прячется седьмой день, сообщила служба спасения... РИА Новости, 04.01.2026
2026-01-04T16:55:00+03:00
В Петербурге кот застрял в дымоходе исторического дома
В Петербурге кот застрял в дымоходе исторического дома, его вызволяют спасатели
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 янв - РИА Новости
. Спасатели вызволяют рыжего кота из дымохода исторического дома 1897 года постройки в Санкт-Петербурге, где он прячется седьмой день, сообщила
служба спасения животных "Кошкиспас".
Как отмечается в Telegram-канале "Кошкиспаса", предположительно, 29 декабря 2025 года рыжий кот, который находился на передержке, нашёл укрытие в дымоходе камина в квартире дома 1897 года постройки в центре Санкт-Петербурга
на улице Чайковского. Операция по его освобождению началась в субботу, но пока не увенчалась успехом.
"Сегодня у кота седьмой день нахождения в дымоходе. В 14.00 (совпадает с мск - ред.) наши ребята снова на адресе, будут продолжать спасательные работы", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Кошкиспаса".
Спасатели намерены закрепиться на скатной крыше дома, и, стоя около шахты, спускать приманку в виде корма и караулить животное со специальной петлей.
"Длительность таких работ и исход заявки непредсказуемы, особенно, учитывая срок", - добавили в службе спасения животных, пообещав сделать все возможное для освобождения кота.