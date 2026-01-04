Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге кот застрял в дымоходе исторического дома
16:55 04.01.2026
В Петербурге кот застрял в дымоходе исторического дома
Спасатели вызволяют рыжего кота из дымохода исторического дома 1897 года постройки в Санкт-Петербурге, где он прячется седьмой день, сообщила служба спасения...
В Петербурге кот застрял в дымоходе исторического дома

В Петербурге кот застрял в дымоходе исторического дома, его вызволяют спасатели

© Фото : КошкиспасДымоход камина в квартире дома 1897 года постройки в центре Санкт-Петербурга
Дымоход камина в квартире дома 1897 года постройки в центре Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
© Фото : Кошкиспас
Дымоход камина в квартире дома 1897 года постройки в центре Санкт-Петербурга
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 янв - РИА Новости. Спасатели вызволяют рыжего кота из дымохода исторического дома 1897 года постройки в Санкт-Петербурге, где он прячется седьмой день, сообщила служба спасения животных "Кошкиспас".
Как отмечается в Telegram-канале "Кошкиспаса", предположительно, 29 декабря 2025 года рыжий кот, который находился на передержке, нашёл укрытие в дымоходе камина в квартире дома 1897 года постройки в центре Санкт-Петербурга на улице Чайковского. Операция по его освобождению началась в субботу, но пока не увенчалась успехом.
"Сегодня у кота седьмой день нахождения в дымоходе. В 14.00 (совпадает с мск - ред.) наши ребята снова на адресе, будут продолжать спасательные работы", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Кошкиспаса".
Спасатели намерены закрепиться на скатной крыше дома, и, стоя около шахты, спускать приманку в виде корма и караулить животное со специальной петлей.
"Длительность таких работ и исход заявки непредсказуемы, особенно, учитывая срок", - добавили в службе спасения животных, пообещав сделать все возможное для освобождения кота.
Спасатели вызволили кота, застрявшего в гранитной набережной в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
Спасатели вызволили кота из отверстия набережной Фонтанки в Петербурге
3 августа 2025, 11:13
 
