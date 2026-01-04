Рейтинг@Mail.ru
Диггинс в третий раз выиграла "Тур де Ски", Непряева заняла 10-е место
Лыжные гонки
 
18:20 04.01.2026
Диггинс в третий раз выиграла "Тур де Ски", Непряева заняла 10-е место
Диггинс в третий раз выиграла "Тур де Ски", Непряева заняла 10-е место
Американская лыжница Джессика Диггинс стала победительницей многодневки "Тур де Ски", которая завершилась в итальянском Валь-ди-Фьемме. РИА Новости Спорт, 04.01.2026
РИА Новости Спорт
спорт, джессика диггинс, тереза штадлобер, хейди венг, тур де ски, дарья непряева
Лыжные гонки, Спорт, Джессика Диггинс, Тереза Штадлобер, Хейди Венг, Тур де Ски, Дарья Непряева
Диггинс в третий раз выиграла "Тур де Ски", Непряева заняла 10-е место

Дарья Непряева заняла 10-е место в общем зачете "Тур де Ски"

Дарья Непряева
Дарья Непряева - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Американская лыжница Джессика Диггинс стала победительницей многодневки "Тур де Ски", которая завершилась в итальянском Валь-ди-Фьемме.
В воскресенье 34-летняя Диггинс финишировала второй в 10-километровом масс-старте свободным стилем и завершила многодневку на первом месте в общем зачете с результатом 2 часа 11 минут 26,1 секунды. Второе место заняла австрийка Тереза Штадлобер (отставание - 2 минуты 17,7 секунды), тройку замкнула норвежка Хейди Венг (+2.31,6). Россиянка Дарья Непряева в воскресенье финишировала шестой и заняла в общем зачете десятое место (+4.55,5).
Диггинс выиграла "Тур де Ски" в третий раз в карьере. Чаще многодневку среди женщин выигрывали только полька Юстина Ковальчик и норвежка Тереза Йохауг (по четыре победы).
В октябре Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) оставила в силе запрет на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях. 2 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным это решение. FIS приняла вердикт CAS и позволила россиянам отправлять заявки на нейтральный статус. Из российских лыжников право участвовать в международных соревнованиях пока получили только Непряева и Савелий Коростелев.
