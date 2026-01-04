Диггинс в третий раз выиграла "Тур де Ски", Непряева заняла 10-е место

МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Американская лыжница Джессика Диггинс стала победительницей многодневки "Тур де Ски", которая завершилась в итальянском Валь-ди-Фьемме.
В воскресенье 34-летняя Диггинс финишировала второй в 10-километровом масс-старте свободным стилем и завершила многодневку на первом месте в общем зачете с результатом 2 часа 11 минут 26,1 секунды. Второе место заняла австрийка Тереза Штадлобер (отставание - 2 минуты 17,7 секунды), тройку замкнула норвежка Хейди Венг (+2.31,6). Россиянка Дарья Непряева в воскресенье финишировала шестой и заняла в общем зачете десятое место (+4.55,5).
Диггинс выиграла "Тур де Ски" в третий раз в карьере. Чаще многодневку среди женщин выигрывали только полька Юстина Ковальчик и норвежка Тереза Йохауг (по четыре победы).
В октябре Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) оставила в силе запрет на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях. 2 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным это решение. FIS приняла вердикт CAS и позволила россиянам отправлять заявки на нейтральный статус. Из российских лыжников право участвовать в международных соревнованиях пока получили только Непряева и Савелий Коростелев.