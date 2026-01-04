https://ria.ru/20260104/littler-2066293982.html
Самый молодой чемпион мира по дартсу защитил титул с рекордными призовыми
Самый молодой чемпион мира по дартсу защитил титул с рекордными призовыми - РИА Новости Спорт, 04.01.2026
Самый молодой чемпион мира по дартсу защитил титул с рекордными призовыми
Англичанин Люк Литтлер второй год подряд стал победителем чемпионата мира по дартсу и впервые в истории соревнований заработал 1 миллион фунтов стерлингов. РИА Новости Спорт, 04.01.2026
2026-01-04T01:37:00+03:00
2026-01-04T01:37:00+03:00
2026-01-04T01:37:00+03:00
дартс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/03/1919636712_0:0:3127:1760_1920x0_80_0_0_5bab699d8a3b470c2aa3eae6570ced1c.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/03/1919636712_396:0:3127:2048_1920x0_80_0_0_f18ef90b4619f6c219422b3dff5f6ac8.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дартс
Самый молодой чемпион мира по дартсу защитил титул с рекордными призовыми
Англичанин Литтлер второй год подряд стал победителем чемпионата мира по дартсу
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Англичанин Люк Литтлер второй год подряд стал победителем чемпионата мира по дартсу и впервые в истории соревнований заработал 1 миллион фунтов стерлингов.
В финале соревнований, которые прошли в Лондоне, 18-летний Литтлер со счетом 7-1 одолел 23-летнего нидерландца Питера Герарда ван Веена.
Литтлер выиграл чемпионат мира по дартсу второй раз подряд. В прошлом году он установил рекорд, в возрасте 17 лет став самым молодым чемпионом мира в истории. Англичанин также является финалистом турнира 2024 года.
Также Литтлер стал первым чемпионом мира, заработавшим за победу 1 млн фунтов стерлингов. Ранее победители турнира получали 500 тысяч фунтов стерлингов. Общий призовой фонд чемпионата мира вырос с прошлогодних 2,5 млн фунтов стерлингов до рекордных 5 млн фунтов стерлингов.