Самый молодой чемпион мира по дартсу защитил титул с рекордными призовыми
01:37 04.01.2026
Самый молодой чемпион мира по дартсу защитил титул с рекордными призовыми
Самый молодой чемпион мира по дартсу защитил титул с рекордными призовыми
Англичанин Люк Литтлер второй год подряд стал победителем чемпионата мира по дартсу и впервые в истории соревнований заработал 1 миллион фунтов стерлингов. РИА Новости Спорт, 04.01.2026
дартс
дартс
Дартс
Самый молодой чемпион мира по дартсу защитил титул с рекордными призовыми

Англичанин Литтлер второй год подряд стал победителем чемпионата мира по дартсу

© Фото : Пресс-служба Профессиональной корпорации дартса (PDC)Игрок в дартс Люк Литтлер
Игрок в дартс Люк Литтлер - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
© Фото : Пресс-служба Профессиональной корпорации дартса (PDC)
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Англичанин Люк Литтлер второй год подряд стал победителем чемпионата мира по дартсу и впервые в истории соревнований заработал 1 миллион фунтов стерлингов.
В финале соревнований, которые прошли в Лондоне, 18-летний Литтлер со счетом 7-1 одолел 23-летнего нидерландца Питера Герарда ван Веена.
Литтлер выиграл чемпионат мира по дартсу второй раз подряд. В прошлом году он установил рекорд, в возрасте 17 лет став самым молодым чемпионом мира в истории. Англичанин также является финалистом турнира 2024 года.
Также Литтлер стал первым чемпионом мира, заработавшим за победу 1 млн фунтов стерлингов. Ранее победители турнира получали 500 тысяч фунтов стерлингов. Общий призовой фонд чемпионата мира вырос с прошлогодних 2,5 млн фунтов стерлингов до рекордных 5 млн фунтов стерлингов.
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
