Самый молодой чемпион мира по дартсу защитил титул с рекордными призовыми

МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Англичанин Люк Литтлер второй год подряд стал победителем чемпионата мира по дартсу и впервые в истории соревнований заработал 1 миллион фунтов стерлингов.

В финале соревнований, которые прошли в Лондоне, 18-летний Литтлер со счетом 7-1 одолел 23-летнего нидерландца Питера Герарда ван Веена.

Литтлер выиграл чемпионат мира по дартсу второй раз подряд. В прошлом году он установил рекорд, в возрасте 17 лет став самым молодым чемпионом мира в истории. Англичанин также является финалистом турнира 2024 года.