Рейтинг@Mail.ru
СНБ Южной Кореи провел экстренное заседание в связи с пусками ракет КНДР - РИА Новости, 04.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:13 04.01.2026
https://ria.ru/20260104/koreya-2066308931.html
СНБ Южной Кореи провел экстренное заседание в связи с пусками ракет КНДР
СНБ Южной Кореи провел экстренное заседание в связи с пусками ракет КНДР - РИА Новости, 04.01.2026
СНБ Южной Кореи провел экстренное заседание в связи с пусками ракет КНДР
Совет национальной безопасности (СНБ) Республики Корея в связи с пусками ракет КНДР провел экстренное заседание, где проанализировал и осудил пуски как... РИА Новости, 04.01.2026
2026-01-04T06:13:00+03:00
2026-01-04T06:13:00+03:00
в мире
кндр
пхеньян
южная корея
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40138/45/401384528_0:170:3035:1877_1920x0_80_0_0_aefbfa290061f5671822035cb34cb05e.jpg
https://ria.ru/20260104/yaponiya-2066302810.html
https://ria.ru/20260104/rakety-2066302586.html
кндр
пхеньян
южная корея
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40138/45/401384528_152:0:2881:2047_1920x0_80_0_0_2af5136a168b1b67f19322237a0b92b5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, кндр, пхеньян, южная корея, оон
В мире, КНДР, Пхеньян, Южная Корея, ООН
СНБ Южной Кореи провел экстренное заседание в связи с пусками ракет КНДР

СНБ Южной Кореи осудил пуски ракет КНДР на экстренном заседании

© РИА Новости / Петров | Перейти в медиабанкВид на Сеул
Вид на Сеул - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
© РИА Новости / Петров
Перейти в медиабанк
Вид на Сеул. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СЕУЛ, 4 янв - РИА Новости. Совет национальной безопасности (СНБ) Республики Корея в связи с пусками ракет КНДР провел экстренное заседание, где проанализировал и осудил пуски как нарушение резолюций Совбеза ООН, сообщила президентская администрация Южной Кореи.
Ранее сообщалось, что южнокорейские военные зафиксировали в воскресенье несколько пусков, предположительно, баллистических ракет КНДР из района вблизи Пхеньяна в сторону Японского (Восточного) моря. По данным японского министерства обороны, выпущенные КНДР ракеты пролетели до 950 километров с высотой полета до 50 километров.
Флаг Японии - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
Япония направила протест КНДР в связи с ракетными пусками
Вчера, 04:35
Совет национальной безопасности Республики Корея в связи с пусками провел "экстренное заседание по оценке ситуации в сфере безопасности" с участием представителей министерства обороны, Объединённого командования начальников штабов и других профильных ведомств.
"На заседании Совет национальной безопасности провёл тщательный анализ и оценку данной провокации, проверил её влияние на национальную безопасность и состояние готовности к реагированию, а также дал соответствующим ведомствам указания по необходимым мерам", - сообщила президентская администрация.
В сообщении подчеркивается, что пуски баллистических ракет со стороны КНДР являются "провокационными действиями", нарушающими резолюции Совета безопасности ООН. Сеул призвал Пхеньян прекратить подобные действия.
Совет национальной безопасности также доложил президенту о ситуации с пусками баллистических ракет КНДР и о принятых мерах.
Флаг Японии - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
Выпущенные КНДР ракеты пролетели до 950 километров, заявили в Японии
Вчера, 04:19
 
В миреКНДРПхеньянЮжная КореяООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала