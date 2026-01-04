https://ria.ru/20260104/koreya-2066308931.html
СНБ Южной Кореи провел экстренное заседание в связи с пусками ракет КНДР
СНБ Южной Кореи провел экстренное заседание в связи с пусками ракет КНДР - РИА Новости, 04.01.2026
СНБ Южной Кореи провел экстренное заседание в связи с пусками ракет КНДР
Совет национальной безопасности (СНБ) Республики Корея в связи с пусками ракет КНДР провел экстренное заседание, где проанализировал и осудил пуски как... РИА Новости, 04.01.2026
2026-01-04T06:13:00+03:00
2026-01-04T06:13:00+03:00
2026-01-04T06:13:00+03:00
в мире
кндр
пхеньян
южная корея
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40138/45/401384528_0:170:3035:1877_1920x0_80_0_0_aefbfa290061f5671822035cb34cb05e.jpg
https://ria.ru/20260104/yaponiya-2066302810.html
https://ria.ru/20260104/rakety-2066302586.html
кндр
пхеньян
южная корея
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40138/45/401384528_152:0:2881:2047_1920x0_80_0_0_2af5136a168b1b67f19322237a0b92b5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кндр, пхеньян, южная корея, оон
В мире, КНДР, Пхеньян, Южная Корея, ООН
СНБ Южной Кореи провел экстренное заседание в связи с пусками ракет КНДР
СНБ Южной Кореи осудил пуски ракет КНДР на экстренном заседании
СЕУЛ, 4 янв - РИА Новости. Совет национальной безопасности (СНБ) Республики Корея в связи с пусками ракет КНДР провел экстренное заседание, где проанализировал и осудил пуски как нарушение резолюций Совбеза ООН, сообщила президентская администрация Южной Кореи.
Ранее сообщалось, что южнокорейские военные зафиксировали в воскресенье несколько пусков, предположительно, баллистических ракет КНДР
из района вблизи Пхеньяна
в сторону Японского (Восточного) моря. По данным японского министерства обороны, выпущенные КНДР ракеты пролетели до 950 километров с высотой полета до 50 километров.
Совет национальной безопасности Республики Корея в связи с пусками провел "экстренное заседание по оценке ситуации в сфере безопасности" с участием представителей министерства обороны, Объединённого командования начальников штабов и других профильных ведомств.
"На заседании Совет национальной безопасности провёл тщательный анализ и оценку данной провокации, проверил её влияние на национальную безопасность и состояние готовности к реагированию, а также дал соответствующим ведомствам указания по необходимым мерам", - сообщила президентская администрация.
В сообщении подчеркивается, что пуски баллистических ракет со стороны КНДР являются "провокационными действиями", нарушающими резолюции Совета безопасности ООН
. Сеул
призвал Пхеньян прекратить подобные действия.
Совет национальной безопасности также доложил президенту о ситуации с пусками баллистических ракет КНДР и о принятых мерах.