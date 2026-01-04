СНБ Южной Кореи провел экстренное заседание в связи с пусками ракет КНДР

СЕУЛ, 4 янв - РИА Новости. Совет национальной безопасности (СНБ) Республики Корея в связи с пусками ракет КНДР провел экстренное заседание, где проанализировал и осудил пуски как нарушение резолюций Совбеза ООН, сообщила президентская администрация Южной Кореи.

Ранее сообщалось, что южнокорейские военные зафиксировали в воскресенье несколько пусков, предположительно, баллистических ракет КНДР из района вблизи Пхеньяна в сторону Японского (Восточного) моря. По данным японского министерства обороны, выпущенные КНДР ракеты пролетели до 950 километров с высотой полета до 50 километров.

Совет национальной безопасности Республики Корея в связи с пусками провел "экстренное заседание по оценке ситуации в сфере безопасности" с участием представителей министерства обороны, Объединённого командования начальников штабов и других профильных ведомств.

"На заседании Совет национальной безопасности провёл тщательный анализ и оценку данной провокации, проверил её влияние на национальную безопасность и состояние готовности к реагированию, а также дал соответствующим ведомствам указания по необходимым мерам", - сообщила президентская администрация.

В сообщении подчеркивается, что пуски баллистических ракет со стороны КНДР являются "провокационными действиями", нарушающими резолюции Совета безопасности ООН Сеул призвал Пхеньян прекратить подобные действия.