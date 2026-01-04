Рейтинг@Mail.ru
Замглавы Минтруда Дагестана подписал контракт с Минобороны - РИА Новости, 04.01.2026
19:28 04.01.2026
Замглавы Минтруда Дагестана подписал контракт с Минобороны
Замглавы Минтруда Дагестана подписал контракт с Минобороны - РИА Новости, 04.01.2026
Замглавы Минтруда Дагестана подписал контракт с Минобороны
Заместитель руководителя министерства труда Дагестана Абдулкерим Абдуллаев подписал контракт с Минобороны РФ и будет выполнять задачи в составе одной из... РИА Новости, 04.01.2026
республика дагестан, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, россия
Республика Дагестан, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Россия
Замглавы Минтруда Дагестана подписал контракт с Минобороны

Замглавы Минтруда Дагестана Абдуллаев отправился в состав группировки ВС России

МАХАЧКАЛА, 4 янв - РИА Новости. Заместитель руководителя министерства труда Дагестана Абдулкерим Абдуллаев подписал контракт с Минобороны РФ и будет выполнять задачи в составе одной из группировок российских войск, сообщили в пресс-службе ведомства.
«
"Заместитель министра труда и социального развития Республики Дагестан Абдулкерим Абдуллаев подписал контракт с министерством обороны Российской Федерации… Получив необходимые указания и напутствия, он отправился выполнять задачи в составе группировки российских войск", – говорится в сообщении.
Абдуллаеву 34 года, замминистра труда Дагестана он был назначен в 2021 году.
Заголовок открываемого материала