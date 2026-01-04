Замглавы Минтруда Дагестана подписал контракт с Минобороны

«

"Заместитель министра труда и социального развития Республики Дагестан Абдулкерим Абдуллаев подписал контракт с министерством обороны Российской Федерации… Получив необходимые указания и напутствия, он отправился выполнять задачи в составе группировки российских войск", – говорится в сообщении.