В офисе фигуранта дела об убийствах в Петербурге нашли гранатометы
10:56 04.01.2026 (обновлено: 11:06 04.01.2026)
В офисе фигуранта дела об убийствах в Петербурге нашли гранатометы
Гранаты и гранатометы обнаружены в тайнике, замурованном в стену офиса одного из фигурантов уголовного дела об убийстве трех человек и покушении на убийство
В офисе фигуранта дела об убийствах в Петербурге нашли гранатометы

Гранатомет, найденный при обыске у одного из лиц, причастных к совершению в 2003 году убийства и покушения на убийство.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 янв - РИА Новости. Гранаты и гранатометы обнаружены в тайнике, замурованном в стену офиса одного из фигурантов уголовного дела об убийстве трех человек и покушении на убийство еще одного мужчины в 2003 году, сообщила пресс-служба городского главка СК РФ.
Ранее, 29 декабря, в СК РФ со ссылкой на данные предварительного следствия сообщали, что двое сотрудников муниципального образования "Дачное" и один местный житель входили в состав устойчивой организованной группы и с июня по октябрь 2003 года совершили ряд преступлений. Так, в июне 2003 года фигуранты на фоне конфликта на почве перераспределения акций нескольких коммерческих предприятий у дома по проспекту Стачек в Санкт-Петербурге совершили убийство семейной пары и их охранника, а также ранили случайного свидетеля. Также, по указанию "вышестоящего руководства преступной группы", ее участники проводили слежку за коммерсантом, с которым был конфликт. Один из соучастников в октябре 2003 года прикрепил к его автомобилю самодельное взрывное устройство, которое не удалось привести в действие, поскольку это заметили очевидцы. Объединенная пресс-служба судов Петербурга 30 декабря сообщала, что по делу об убийстве трех лиц и покушение на убийство еще одного мужчины в 2003 году заключены под стражу глава муниципального образования "Дачное" Вадим Сагалаев и депутат муниципального совета внутригородского МО "Дачное" Игорь Заболотный.
Как уточняет городской главк СК РФ, помимо сотрудников муниципалитета, фигурантами дела выступают еще два местных жителя. "В ходе проведения следственных действий... в офисном помещении одного из подозреваемых обнаружен тайник с оружием организованной преступной группы, который замурован в стену по поручению её лидера. Обнаруженное боевое оружие, гранаты и гранатометы изъяты следователями и будут направлено для проведения экспертизы", – говорится в сообщении.
