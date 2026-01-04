В офисе фигуранта дела об убийствах в Петербурге нашли гранатометы

Как уточняет городской главк СК РФ, помимо сотрудников муниципалитета, фигурантами дела выступают еще два местных жителя. "В ходе проведения следственных действий... в офисном помещении одного из подозреваемых обнаружен тайник с оружием организованной преступной группы, который замурован в стену по поручению её лидера. Обнаруженное боевое оружие, гранаты и гранатометы изъяты следователями и будут направлено для проведения экспертизы", – говорится в сообщении.