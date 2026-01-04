В Белоруссии надеются, что к власти на Западе придут разумные политики

МИНСК, 4 янв - РИА Новости. Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин надеется, что к власти на Западе придут разумные политики, которые не будут бряцать оружием.
"Мне кажется, что придут разумные политики. Вот как наш президент (Белоруссии Александр Лукашенко - ред.), президент России (Владимир Путин - ред.), Китая (председатель КНР Си Цзиньпин - ред.). Те люди, которые прекрасно понимают, что не нужно бряцать этим оружием. К чему это? Это не приведет ни к чему хорошему", - сказал глава белорусского оборонного ведомства в эфире телеканала "Беларусь-1".
По словам Хренина, руководству и политикам западных стран вместо наращивания военного потенциала стоило бы решать в своих странах вопросы экономики и социальной политики.
Министру был задан вопрос о том, насколько повлияет на оппонентов Минска и Москвы размещение в Белоруссии в качестве элемента стратегического сдерживания новейшего российского ракетного комплекса "Орешник". "Надо посмотреть их реакцию. Это (размещение "Орешника" в Белоруссии - ред.) - наша реакция на их агрессию, агрессивные действия, на их заявления, что они собираются с нами воевать. А мы говорим: "Не надо, не хотим воевать, давайте договариваться. Но если полезете, тогда нам ничего не остается". Как оно дальше повлияет - здесь надо время", - сказал Хренин.
"Военные должны соревнования проводить на тактических полях и никогда не применять это оружие… На сегодняшний день есть более серьезная угроза в мире, которая существует в виде террористических действий, торговли наркотиками. Вот где надо барьеры ставить", - считает глава белорусского военного ведомства.
Министр обороны Белоруссии указал, что попытки столкнуть вооруженные силы приведут к столкновению народов. "Все равно надо проводить мобилизацию и разворачивать вооруженные силы, чтобы вести боевые действия. Ведь тем составом, который есть в вооруженных силах, мы - не инструмент ведения войны. Вооруженные силы штата мирного времени – это инструмент недопущения войны. Мы всяческим образом демонстрируем, что мы тоже не просто так едим свой хлеб, что мы готовимся и когда надо, будем готовы", - сказал Хренин.
Президент Белоруссии 18 декабря 2025 года сообщил, что ракетный комплекс "Орешник" находится в республике "со вчерашнего дня" и заступает на боевое дежурство. Вскоре после этого Лукашенко заявил, что на территории страны будет размещено не более десятка таких комплексов. Минобороны РФ 30 декабря сообщило, что "Орешник" официально заступил на боевое дежурство в Белоруссии.