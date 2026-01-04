В Белоруссии надеются, что к власти на Западе придут разумные политики

МИНСК, 4 янв - РИА Новости. Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин надеется, что к власти на Западе придут разумные политики, которые не будут бряцать оружием.

По словам Хренина , руководству и политикам западных стран вместо наращивания военного потенциала стоило бы решать в своих странах вопросы экономики и социальной политики.

Министру был задан вопрос о том, насколько повлияет на оппонентов Минска Москвы размещение в Белоруссии в качестве элемента стратегического сдерживания новейшего российского ракетного комплекса "Орешник". "Надо посмотреть их реакцию. Это (размещение "Орешника" в Белоруссии - ред.) - наша реакция на их агрессию, агрессивные действия, на их заявления, что они собираются с нами воевать. А мы говорим: "Не надо, не хотим воевать, давайте договариваться. Но если полезете, тогда нам ничего не остается". Как оно дальше повлияет - здесь надо время", - сказал Хренин.

"Военные должны соревнования проводить на тактических полях и никогда не применять это оружие… На сегодняшний день есть более серьезная угроза в мире, которая существует в виде террористических действий, торговли наркотиками. Вот где надо барьеры ставить", - считает глава белорусского военного ведомства.

Министр обороны Белоруссии указал, что попытки столкнуть вооруженные силы приведут к столкновению народов. "Все равно надо проводить мобилизацию и разворачивать вооруженные силы, чтобы вести боевые действия. Ведь тем составом, который есть в вооруженных силах, мы - не инструмент ведения войны. Вооруженные силы штата мирного времени – это инструмент недопущения войны. Мы всяческим образом демонстрируем, что мы тоже не просто так едим свой хлеб, что мы готовимся и когда надо, будем готовы", - сказал Хренин.