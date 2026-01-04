Рейтинг@Mail.ru
В Самарской области ограничили движение на двух федеральных трассах
11:18 04.01.2026
В Самарской области ограничили движение на двух федеральных трассах
В Самарской области ограничили движение на двух федеральных трассах - РИА Новости, 04.01.2026
В Самарской области ограничили движение на двух федеральных трассах
Движение для всего транспорта ограничили на участке федеральной трассы Р-229 Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград в Самарской области из-за метели, для... РИА Новости, 04.01.2026
происшествия, самарская область, самара
Происшествия, Самарская область, Самара
В Самарской области ограничили движение на двух федеральных трассах

В Самарской области ограничили движение фур и маршруток на двух трассах

© Фото : ГУ МЧС по по Самарской областиЗатор на трассе в Самарской области
Затор на трассе в Самарской области - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
© Фото : ГУ МЧС по по Самарской области
Затор на трассе в Самарской области. Архивное фото
САМАРА, 4 янв - РИА Новости. Движение для всего транспорта ограничили на участке федеральной трассы Р-229 Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград в Самарской области из-за метели, для грузовиков и маршруток также временно закрыли движение по дороге Р-241, сообщается на сайте Федерального казенного учреждения "Поволжуправтодор".
"Введено временное ограничение для всех видов транспортных средств с 115-го по 153-й километр Р-229 СамараПугачевЭнгельсВолгоград (Самарская область). Причина: неблагоприятные погодные условия (сильный снег, метель, порывистый ветер, ограниченная видимость)", - говорится в сообщении ведомства.
Кроме того, ограничения для большегрузов и маршруток ввели на участке федеральной трассы Р-241 "Казань-Буинск-Ульяновск, подъезд к городу Самара".
Также в Самарской области были продлены введенные ранее ограничения на трех участках федеральной дороги М-5 "Урал".
Сильный снегопад в Татарстане - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
В Татарстане временно ограничили движение автобусов и грузовиков
ПроисшествияСамарская областьСамара
 
 
