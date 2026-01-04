В Самарской области ограничили движение на двух федеральных трассах

САМАРА, 4 янв - РИА Новости. Движение для всего транспорта ограничили на участке федеральной трассы Р-229 Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград в Самарской области из-за метели, для грузовиков и маршруток также временно закрыли движение по дороге Р-241, сообщается на сайте Федерального казенного учреждения "Поволжуправтодор".
"Введено временное ограничение для всех видов транспортных средств с 115-го по 153-й километр Р-229 Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград (Самарская область). Причина: неблагоприятные погодные условия (сильный снег, метель, порывистый ветер, ограниченная видимость)", - говорится в сообщении ведомства.
Кроме того, ограничения для большегрузов и маршруток ввели на участке федеральной трассы Р-241 "Казань-Буинск-Ульяновск, подъезд к городу Самара".
Также в Самарской области были продлены введенные ранее ограничения на трех участках федеральной дороги М-5 "Урал".