На подлете к Воронежу уничтожили несколько дронов
Несколько беспилотников сбиты в небе над Воронежем и в одном из районов региона, пострадавших, предварительно, нет, сообщил губернатор Воронежской области... РИА Новости, 04.01.2026
специальная военная операция на украине
безопасность
воронеж
воронежская область
александр гусев (губернатор)
украина
вооруженные силы украины
воронеж
воронежская область
украина
