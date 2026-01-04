В Башкирии закрыли десятки дорог для фур и автобусов

УФА, 4 янв - РИА Новости. Десятки участков как федеральных, так и региональных трасс в Башкирии закрыты для движения автобусов и грузовиков из-за плохой видимости в условиях метели, сообщает госкомитет региона по ЧС.

Ограничения вводятся из-за сильной метели, ветра, и плохой видимости, уточняет ведомство.

Так, по данным госкомитета, с 16.00 (14.00 мск) ограничено движение для грузовых машин и пассажирского транспорта на участке автомобильной дороги общего пользования Кушнаренково - Чекмагуш - Бакалы с 1 по 112 километр, автодороги Буздяк – Чекмагуш - Дюртюли с 0 по 54 километр.

С 16.30 (14.30 мск) ограничено движение на автодорогах Белебей – Приютово, Белебей - Ермекеево - Приютово. С 16.45 (14.45 мск) введено прекращение движения для всех видов транспортных средств на участке автомобильной дороги Дюртюли – Нефтекамск с 0 по 87 километр. С 17.10 (15.10 мск) для грузовиков и автобусов закрыли участок дороги Нефтекамск – Янаул с 0 по 49 километр, сообщает госкомитет.

По информации ведомства, с 17.20 (15.20 мск) грузовикам и автобусам ограничили движение на участках дорог Уфа Бирск - Янаул с 33 по 214 километр, Дюртюли – Бураево с 0 по 63 километр. С 17.30 (15.30 мск) закрыт участок дороги Красный Холм – Нефтекамск с 0 по 53 километр. Отмечается, что все ограничения введены до 21.00 (19.00 мск).

Владимир – Нижний Новгород – "С 18.00 (16.00 мск) ввели ограничение движения для пассажирских автобусов, маршрутных такси, грузового транспорта на участках автомобильных дорог общего пользования федерального значения М-7 "Волга" Москва Казань с 1171 по 1229 километр на территории Башкирии. Также закрыт участок федеральной трассы Р-240 Уфа – Оренбург с 0 по 101 километр и Уфа – Оренбург с 0 по 27 километр. Ориентировочное время окончания ограничения движения 09.00 (07.00 мск) 5 января",- сообщает госкомитет.