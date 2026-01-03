Рейтинг@Mail.ru
На Земле произошла первая в 2026 году магнитная буря - РИА Новости, 03.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:27 03.01.2026
https://ria.ru/20260103/zemlja-2066143238.html
На Земле произошла первая в 2026 году магнитная буря
На Земле произошла первая в 2026 году магнитная буря - РИА Новости, 03.01.2026
На Земле произошла первая в 2026 году магнитная буря
Первая магнитная буря в 2026 году произошла в ночь на 3 января, она достигла лишь балла G1 и, таким образом, оказалась слабой, сообщили в лаборатории солнечной... РИА Новости, 03.01.2026
2026-01-03T09:27:00+03:00
2026-01-03T09:27:00+03:00
земля
российская академия наук
мощные вспышки на солнце
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147409/66/1474096689_60:0:1340:720_1920x0_80_0_0_a2cdfb342405023aacb7296730fed98e.jpg
https://ria.ru/20260102/buri-2066010599.html
https://ria.ru/20260103/zatmenie-2066126699.html
земля
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147409/66/1474096689_220:0:1180:720_1920x0_80_0_0_6991351bd71e263929e363e62892de29.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
земля, российская академия наук, мощные вспышки на солнце
Земля, Российская академия наук, Мощные вспышки на Солнце
На Земле произошла первая в 2026 году магнитная буря

Первая магнитная буря в 2026 году произошла в ночь на 3 января

CC BY 2.0 / NASA's Marshall Space Flight Center / Вспышка на Солнце
Вспышка на Солнце - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
CC BY 2.0 / NASA's Marshall Space Flight Center /
Вспышка на Солнце. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Первая магнитная буря в 2026 году произошла в ночь на 3 января, она достигла лишь балла G1 и, таким образом, оказалась слабой, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
"На Земле началась первая магнитная буря в новом 2026 году. Событие зарегистрировано 2 января около 23.00 по московскому времени и, как свойственно данному типу явлений, носит планетарный характер", - говорится в сообщении.
Вспышка на солнце - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
Ученый рассказал, будут ли в 2026 году магнитные бури
Вчера, 02:11
Учёные напомнили, что прогноз на бурю был сформирован ранее: ожидалось, что её вызовет плазма, выброшенная в межпланетное пространство в результате вспышки M7.1, произошедшей в среду накануне боя курантов.
Специалисты ИКИ РАН отметили, что уровень события составил G1 (минимальный) с прогнозом на возможный рост до G2. Впрочем, как указано на сайте Лаборатории, сейчас магнитосфера Земли успокоилась.
Магнитные бури начинали и 2025 годы, но тогда они были более сильные. В первых числах января произошла буря уровня G4 (4-й уровень по 5-балльной шкале), ставшая в итоге одной из самых сильных в течение всего года.
Частичное солнечное затмение - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Россияне в 2026 году смогут наблюдать сразу два затмения
02:07
 
ЗемляРоссийская академия наукМощные вспышки на Солнце
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Жители района Грамовен перед своими домами после взрывов в КаракасеВоенная операция США в Венесуэле. Онлайн-репортаж10:19
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала