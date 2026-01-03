На Земле произошла первая в 2026 году магнитная буря

Учёные напомнили, что прогноз на бурю был сформирован ранее: ожидалось, что её вызовет плазма, выброшенная в межпланетное пространство в результате вспышки M7.1, произошедшей в среду накануне боя курантов.

Магнитные бури начинали и 2025 годы, но тогда они были более сильные. В первых числах января произошла буря уровня G4 (4-й уровень по 5-балльной шкале), ставшая в итоге одной из самых сильных в течение всего года.