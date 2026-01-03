Зеленский создает в своем офисе "военный кабинет", заявил депутат Рады

МОСКВА, 3 янв – РИА Новости. Владимир Зеленский готовится отказаться от мирного урегулирования конфликта на Украине, поэтому создает в своем офисе "военный кабинет", заявил находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский.

"Назначение Буданова* главой офиса (Зеленского – ред.) только подчеркивает тот факт, что никаких выборов не будет - иначе бы Буданов* не обнулял свой рейтинг таким назначением. Выглядит все так, что Зеленский готовится окончательно отказаться от мирного плана, поэтому создает "военный кабинет", с которым будет воевать до последнего украинца", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Дубинского.