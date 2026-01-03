Зеленский создает в своем офисе "военный кабинет", заявил депутат Рады

МОСКВА, 3 янв – РИА Новости. Владимир Зеленский готовится отказаться от мирного урегулирования конфликта на Украине, поэтому создает в своем офисе "военный кабинет", заявил находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский.
Накануне Зеленский подписал указы о назначении Кирилла Буданова* главой своего офиса, также о назначении Олега Иващенко руководителем главного управления разведки Украины. Также он сообщил, что предложил министру цифровой трансформации Украины Михаилу Федорову стать новым министром обороны.
"Назначение Буданова* главой офиса (Зеленского – ред.) только подчеркивает тот факт, что никаких выборов не будет - иначе бы Буданов* не обнулял свой рейтинг таким назначением. Выглядит все так, что Зеленский готовится окончательно отказаться от мирного плана, поэтому создает "военный кабинет", с которым будет воевать до последнего украинца", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Дубинского.
По его словам, также назначением Буданова* главой своего офиса Зеленский пытается дистанцироваться от фигурантов коррупционного дела в сфере энергетики.
"Осталось назначить (посла Украины в Великобритании, экс-главкома ВСУ Валерия – ред.) Залужного премьером и объявить "военную экономику". Для Зеленского это сейчас единственный ход, чтобы не соглашаться на мирный план Трампа, и тянуть войну до конца 2026 года - выборов в Конгресс. Затем можно будет опять инициировать импичмент Трампа через Украину", - добавил Зеленский.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
* Внесен в список террористов и экстремистов