Рейтинг@Mail.ru
В Ленинградской области задержали водителя аэролодки после гибели людей - РИА Новости, 03.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:28 03.01.2026
https://ria.ru/20260103/zaderzhanie-2066228183.html
В Ленинградской области задержали водителя аэролодки после гибели людей
В Ленинградской области задержали водителя аэролодки после гибели людей - РИА Новости, 03.01.2026
В Ленинградской области задержали водителя аэролодки после гибели людей
Житель Ленинградской области, находившийся за рулем аэролодки, трое пассажиров которой погибли, задержан, сообщило Западное межрегиональное следственное... РИА Новости, 03.01.2026
2026-01-03T17:28:00+03:00
2026-01-03T17:28:00+03:00
происшествия
ленинградская область
россия
ростов-на-дону
следственный комитет россии (ск рф)
крушение вертолета в дагестане
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979268218_0:35:2323:1342_1920x0_80_0_0_0c0e6abf205e1cc6e5157847cb8c5b34.jpg
https://ria.ru/20260102/delo-2066113978.html
https://ria.ru/20250513/sud-2016598078.html
ленинградская область
россия
ростов-на-дону
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979268218_244:0:2080:1377_1920x0_80_0_0_9af7bc6c69d7fd266c91681ee1ae36c0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ленинградская область, россия, ростов-на-дону, следственный комитет россии (ск рф), крушение вертолета в дагестане
Происшествия, Ленинградская область, Россия, Ростов-на-Дону, Следственный комитет России (СК РФ), Крушение вертолета в Дагестане
В Ленинградской области задержали водителя аэролодки после гибели людей

СК: водитель аэролодки задержан по делу о гибели трех ее пассажиров в Ленобласти

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 янв – РИА Новости. Житель Ленинградской области, находившийся за рулем аэролодки, трое пассажиров которой погибли, задержан, сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте (МСУТ) СК РФ.
В пятницу ведомство сообщало о возбуждении уголовного дела о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта по факту гибели трех пассажиров аэролодки в Ленинградской области. По версии следствия, 2 января в Новоладожском канале Ленинградской области произошло столкновение аэролодки с конструкцией наплавного моста. Маломерное судно перевернулось.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
СК завел дело после гибели пассажиров аэролодки в Ленинградской области
2 января, 21:40
"По подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ... задержан 38-летний житель Ленинградской области. По версии следствия, 2 января 2026 года вечером подозреваемый управлял маломерным судном особой конструкции – аэролодкой и допустил столкновение с наплавным мостом, расположенным в акватории Новоладожского канала", – говорится в сообщении.
Как уточняют в Западном МСУТ СК РФ, в результате столкновения погибли трое пассажиров аэролодки, в том числе 40-летний мужчина и 33-летняя женщина из Ростова-на-Дону, а также 42-летний житель Ленобласти.
Установлено, что они познакомились на базе отдыха "Креницы", где и решили совершить совместную прогулку на маломерном судне. По данным следствия, аэролодку подозреваемый приобрел летом 2025 года, однако у него не было прав на управление судном.
В настоящее время решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения, добавили в Западном МСУТ.
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
СК рассмотрит дело о гибели студента на траулере в Японском море
13 мая 2025, 03:34
 
ПроисшествияЛенинградская областьРоссияРостов-на-ДонуСледственный комитет России (СК РФ)Крушение вертолета в Дагестане
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала