В Ленинградской области задержали водителя аэролодки после гибели людей

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 янв – РИА Новости. Житель Ленинградской области, находившийся за рулем аэролодки, трое пассажиров которой погибли, задержан, сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте (МСУТ) СК РФ.
В пятницу ведомство сообщало о возбуждении уголовного дела о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта по факту гибели трех пассажиров аэролодки в Ленинградской области. По версии следствия, 2 января в Новоладожском канале Ленинградской области произошло столкновение аэролодки с конструкцией наплавного моста. Маломерное судно перевернулось.
"По подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ... задержан 38-летний житель Ленинградской области. По версии следствия, 2 января 2026 года вечером подозреваемый управлял маломерным судном особой конструкции – аэролодкой и допустил столкновение с наплавным мостом, расположенным в акватории Новоладожского канала", – говорится в сообщении.
Как уточняют в Западном МСУТ СК РФ, в результате столкновения погибли трое пассажиров аэролодки, в том числе 40-летний мужчина и 33-летняя женщина из Ростова-на-Дону, а также 42-летний житель Ленобласти.
Установлено, что они познакомились на базе отдыха "Креницы", где и решили совершить совместную прогулку на маломерном судне. По данным следствия, аэролодку подозреваемый приобрел летом 2025 года, однако у него не было прав на управление судном.
В настоящее время решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения, добавили в Западном МСУТ.
